"Челси" отпускает Дзаппакосту в "Рому"

"Челси" согласился отпустить защитника Давиде Дзаппакосту в "Рому" на правах аренды.

В 2017 году сами "синие" приобрели Дзаппакосту из "Торино" за 23 миллиона фунтов, однако все это время Давиде был исключительно игроком ротации, позволяя держать Сесара Аспиликуэту в тонусе.



Аспиликуэте по-прежнему нужен конкурент на позиции правого защитника, однако новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы таковым был 19-летний Рис Джеймс, когда восстановится после операции на лодыжке.



Как сообщает The Telegraph, Лэмпард уже дал добро на отъезд 27-летнего итальянца на родину. Когда Дзаппакоста вернется из аренды, у него останется только один год по контракту с "синими".



Издание также добавляет, что "Челси" отклонил запросы восьми клубов Премьер-Лиги об аренде Джеймса. Лэмпард твердо уверен, что юниор пригодится его команде.