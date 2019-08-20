"Челси" отпускает Дзаппакосту в "Рому"

Давиде Дзаппакоста "Челси" согласился отпустить защитника Давиде Дзаппакосту в "Рому" на правах аренды.

В 2017 году сами "синие" приобрели Дзаппакосту из "Торино" за 23 миллиона фунтов, однако все это время Давиде был исключительно игроком ротации, позволяя держать Сесара Аспиликуэту в тонусе.

Аспиликуэте по-прежнему нужен конкурент на позиции правого защитника, однако новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы таковым был 19-летний Рис Джеймс, когда восстановится после операции на лодыжке.

Как сообщает The Telegraph, Лэмпард уже дал добро на отъезд 27-летнего итальянца на родину. Когда Дзаппакоста вернется из аренды, у него останется только один год по контракту с "синими".

Издание также добавляет, что "Челси" отклонил запросы восьми клубов Премьер-Лиги об аренде Джеймса. Лэмпард твердо уверен, что юниор пригодится его команде.


Метки Дзаппакоста, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2019 14:00

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  1. chebrec 20.08.2019 14:17 # chebrec
    Где родился там и пригодился.

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  2. sexan 20.08.2019 14:02 # sexan
    Вроде как писали, что Рома 25 миллионов за него отвалит.

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