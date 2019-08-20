Клопп: "Ливерпуль" не мог позволить себе вернуть Коутиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что его клуб отказался от возвращения полузащитника Филиппе Коутиньо по финансовым соображениям.

Накануне Коутиньо завершил свой переход из "Барселоны" в "Баварию" на правах аренды. Чемпионы Бундеслиги полностью возьмут на себя зарплату Филиппе, а также заплатят 7.8 млн. фунтов за сезон пользования игроком.



Наконец, "Бавария" оставила за собой опцию выкупа 27-летнего бразильца за 110 млн. фунтов. "Ливерпуль" же к таким тратам оказался не готов.



"Это прозвучит немного странно, но мы не могли его себе позволить — мы уже потратили деньги, которые выручили за него".



"Мы не хотели его отпускать (19 месяцев назад), но "Барселона" предложенными деньгами вынудила нас, так сказать".



"Тот переход имел смысл для обеих сторон. Он суперигрок и отличный парень. Он футболист мирового уровня и может менять ход матчей при правильных обстоятельствах", — сообщил Клопп Goal.