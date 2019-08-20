Рэшфорд не видит проблемы в том, что Погба решил бить пенальти

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что не видит проблемы в промахе своего партнера по команде Поля Погба с пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Всего лишь неделю назад, в матче первого тура против "Челси", сам Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый. Однако против "волков" Маркус не стал исполнять пенальти.



По словам 21-летнего англичанина, это Погба вызвался пробить пенальти, который он и заработал. И хотя команда осталась без победы на "Молинью", Рэшфорд не делает из этого трагедии.



"Все просто: Поль хотел сам исполнить пенальти. Каждый может промахнуться с пенальти. Он забил так много пенальти, что допустить один промах — это нормально".



"У нас все устроено просто: если ты хочешь пробить, ты берешь и бьешь. На прошлой неделе бить вызвался я, поэтому нет никакой проблемы в том, что здесь пробил он".



"К сожалению, он не забил, но таков футбол. Мы всегда уверены в себе, когда беремся исполнять пенальти. Мы практикуемся всю неделю и в большинстве случаев забиваем", — цитирует Рэшфорда Daily Express.