Рэшфорд не видит проблемы в том, что Погба решил бить пенальти

Маркус Рэшфорд и Поль Погба Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что не видит проблемы в промахе своего партнера по команде Поля Погба с пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Всего лишь неделю назад, в матче первого тура против "Челси", сам Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый. Однако против "волков" Маркус не стал исполнять пенальти.

По словам 21-летнего англичанина, это Погба вызвался пробить пенальти, который он и заработал. И хотя команда осталась без победы на "Молинью", Рэшфорд не делает из этого трагедии.

"Все просто: Поль хотел сам исполнить пенальти. Каждый может промахнуться с пенальти. Он забил так много пенальти, что допустить один промах — это нормально".

"У нас все устроено просто: если ты хочешь пробить, ты берешь и бьешь. На прошлой неделе бить вызвался я, поэтому нет никакой проблемы в том, что здесь пробил он".

"К сожалению, он не забил, но таков футбол. Мы всегда уверены в себе, когда беремся исполнять пенальти. Мы практикуемся всю неделю и в большинстве случаев забиваем", — цитирует Рэшфорда Daily Express.


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2019 12:00

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  1. pistolero-lfc 20.08.2019 12:04 # pistolero-lfc
    ширер набивал стату пенальти
    кейн набивал стату пенальти
    вот почему решфорд не станет великим форвардом

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  2. chebrec 20.08.2019 12:02 # chebrec
    Конь о четырёх ногах – и то спотыкается.

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