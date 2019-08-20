"Арсенал" обсуждает новые контракты с Лакасеттом и Обамеянгом

"Арсенал" готовится предложить новые контракты своим звездным нападающим Александру Лакасетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Со старта прошлого сезона Лакасетт и Обамеянг забили на двоих 51 гол, и от их результативности напрямую зависит возвращение клуба в Лигу Чемпионов.



Александр и Пьер-Эмерик и так являются одними из самых высокооплачиваемых игроков команды Унаи Эмери, зарабатывая около 140 и 200 тысяч фунтов в неделю.



Однако Daily Mail стало известно, что "канониры" собираются предложить обоим свои бомбардирам значительную прибавку к зарплате. Переговоры о продлении сотрудничества уже вовсю идут.



Также сообщается, что "Арсенал" собирается дополнительно мотивировать Лакасетта и Обамеянга. В случае выхода клуба в Лигу Чемпионов, нападающие еще увеличат свои зарплату на некоторый процент, а также получат разовый бонус.