Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

После второго тура в Премьер-Лиге осталось только две команды со 100-процентным результатом. "Челси" все еще находится в ожидании своей первой победы при Фрэнке Лэмпарде, а "Манчестер Сити" испытал чувство дежавю. Настало время разобрать сыгранные матчи.





"Арсенал" начинает с двух подряд побед



Впервые с сезона 2009/10 "Арсенал" начал чемпионат с шести очков в двух матчах. Август пока складывается для команды Унаи Эмери отлично: за победой над "Ньюкаслом" пришел домашний успех в игре с "Бернли".



Такой ли это повод для оптимизма? "Ньюкасл" не выглядит серьезной проверкой, а "Бернли" с "канонирами" на их поле играл почти на равных. Команда Шона Дайча вполне могла зарабатывать очки, создав достаточно моментов для этого. Если определять причину победы "Арсенала", то ссылаться нужно на индивидуальный класс исполнителей — именно это сделало разницу.



Что касается причин для оптимизма, то искать их лучше в частностях. Например, в игре Дани Себальоса, отдавшего две голевые передачи. Аренда этого футболиста у мадридского "Реала" обещает принести Унаи Эмери немало пользы.



В Премьер-Лиге новая звезда атаки



Откровением бомбардирские таланты финна Теему Пукки были и на уровне Чемпионшипа. "Норвич" подписал 28-летнего (тогда) форварда бесплатно прошлым летом, и в свой первый же сезон бывший игрок "Брондбю" забил 29 голов во втором по силе дивизионе. Пукки стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа, но его возможности в элите по-прежнему ставят под сомнение.



Сейчас сомневающихся становится меньше. Пукки свою жизнь в Премьер-Лиге начал великолепно. В первом туре он забил на "Энфилде", а уже во втором — оформил хет-трик в домашней игре с "Ньюкаслом". Четыре гола в двух матчах, и финн не находит слов для того, чтобы описать собственные эмоции. Основная эмоция сторонних наблюдателей — это удивление. После двух матчей делать выводы рано, но Теему, похоже, настроен стать атакующей звездой и на таком уровне.



"Ливерпуль" идет без потерь



Помимо "Арсенала", стопроцентный показатель после двух туров сохраняет "Ливерпуль". Между матчами чемпионата команда Юргена Клоппа успела провести 120 минут стамбульского поединка за Суперкубок Европы и выиграть еще один трофей. Потому посредственную игру подопечных на поле "Саутгемптона" в глазах менеджера, наверняка, оправдает усталость игроков.



Тем более что основной цели мерсисайдцы достигли, взяв три очка. Оборона "Ливерпуля" снова оставила небольшие вопросы, и больше других напугал Адриан, подаривший гол экс-форварду "Ливерпуля" Данни Ингсу. К счастью для гостей, это произошло уже после того, как слово поочередно взяли Садио Мане и Роберто Фирмино. Как и в конце прошлого сезона, "Ливерпуль" подчеркивает: ему необязательно показывать лучший футбол, чтобы побеждать.



"Тоттенхэм" выстоял на "Этихад"



Победа "Манчестер Сити" в домашней игре со "шпорами" читалась, но огромное преимущество хозяев все равно стало сюрпризом. "Горожане" всегда будут играть с превосходством на своем поле, но 30:3 по ударам в матче с "Тоттенхэмом" — не типичное явление.



Другое дело, что как раз победы "Сити" каким-то образом не случилось. Параллели с матчем плей-офф Лиги Чемпионов из-за ключевого решения VAR очевидны, но команда Пепа Гвардиолы должна была выиграть встречу задолго до этого. "Сити" крупно не повезло, но одновременно с этим Гвардиоле стоит задуматься, почему сильные соперники забивают в ворота его команды так много, атакуя так мало. "Тоттенхэм" мог отбиваться и полагаться на видеоповторы, но в последних двух матчах на поле "горожан" команда Маурисио Почеттино забила пять мячей.



"Шеффилд Юнайтед" начинает побеждать



Все новички элиты в этом туре были заряжены на первую победу, играя на своем поле. "Астон Вилла" в этом плане перегорела. Отыграв неплохой матч с "Борнмутом", команда Дина Смита поплатилась за индивидуальные ошибки, приведшие к двумя пропущенным мячам в первые 15 минут встречи. "Норвич" со своей задачей справился, а в воскресенье праздник приехал в Шеффилд — и команда Криса Уайлдера не подвела.



"Кристал Пэлас" в прошлом сезоне был шестой командой лиги по выездным показателям, но новички полностью нейтрализовали "орлов" и их звезду Уилфрида Заху. Команда Роя Ходжсона так и не создала ни одного момента. Гол полузащитника Джона Лундстрама принес "Юнайтед" первую победу в Премьер-Лиге, но главное — команда Уайлдера предстала полностью готовой к этому уровню. "Клинки" не просто выигрывали борьбу и создавали моменты, но также тактически грамотно "сушили" игру в концовке, не оставляя "Пэлас" серьезных шансов спастись.



И это не просто победа, а четыре очка в двух матчах. Команда Криса Уайлдера — единственная из новичков, кто пока не проигрывает.



"Челси" пока без побед



Лондонцы в каждой игре дают повод их похвалить, но пока остаются без побед под руководством Фрэнка Лэмпарда. Поединок с "Лестером" исключением не стал. Здесь "Челси" тоже хорошо начал, но стал пропускать все больше контратак соперника после перерыва, в итоге удовлетворившись домашней ничьей.



"Лестер" — соперник солидный, и индивидуальные качества игроков этой команды не сильно уступают качествам игроков "Челси". Но Лэмпард понимает, что ему нужно работать над менталитетом подопечных и уровнем их защитной игры. В игре с "Ливерпулем" за Суперкубок "синие" показали стойкость в сложных ситуациях, но такое отношение должно стать постоянным для лондонцев. Атакующая же игра "Челси" временами действительно хороша, и победы Лэмпарда во главе "синих" не за горами.



"Манчестер Юнайтед" никак не победить "волков"



Когда прошлой осенью "Юнайтед" сыграл дома вничью с "Вулверхэмптоном", результат выглядел разочаровывающим для манкунианцев. Но дальше стало только хуже. Новичок Премьер-Лиги еще дважды победил "красных дьяволов" после смены тренера: подопечные уже Оле Гуннара Сульшера проиграли в Кубке Англии на "Молинью" 2:1, а затем уступили с тем же счетом в чемпионате.



Первый тайм нового матча на поле "волков" складывался для МЮ неплохо. Команда Сульшера много владела мячом, открыла счет и отлично прессинговала соперника, не позволяя тому перейти в контракту. Во втором тайме хозяева добавили, и великолепный гол Рубена Невеша вытекал из рисунка встречи. Контроль игры "Юнайтед" растерял, но все равно имел отличный шанс взять три очка, когда Поль Погба не реализовал пенальти.



"Вулверхэмптон" не уступает МЮ уже в четырех матчах кряду, выиграв два из них. Учитывая последние результаты на "Молинью", ничья должна считаться неплохим результатом для манкунинцев.



Иван Громиков специально для FAPL.ru