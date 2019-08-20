"Арсенал" готов отпустить Мустафи в "Рому"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери готов отпустить защитника Шкодрана Мустафи в "Рому".

На старте нового сезона Эмери продемонстрировал, что Мустафи нет места в его планах. Своей основной парой центральных защитников Унаи видит Сократиса Папастатопулоса и прибывшего из "Челси" Давида Луиса, страховать которых готовы Роб Холдинг и Калум Чемберс.



Сейчас "Арсенал" предпринимает усилия, чтобы найти пристанище для Шкодрана до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября, и клуб, готовый приютить 27-летнего немца, похоже, нашелся.



Как сообщает Forza Roma, Эмери готов отпустить Мустафи в "Рому" на правах аренды с опцией по выкупу за 23 миллиона фунтов. Римляне все еще находятся в поисках замены для Костаса Маноласа и обратились к варианту со Шкодраном, не сумев договориться по Деяну Ловрену из "Ливерпуля".