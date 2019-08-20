Рюдигер и Батшуайи сыграли за резерв "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер и нападающий Мичи Батшуайи вернулись на футбольное поле, сыграв в матче резервных команд "Челси" и "Ливерпуля".

Для Рюдигера это был первый выход на поле с матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в апреле, когда он получил травму мениска. Антонио пропустил концовку прошлой кампании, весь предсезонный период и только в начале августа приступил к тренировкам.



Теперь возвращение 26-летнего немца в первую команду не за горами. Рюдигер это доказал, без каких-либо проблем сыграв все 90 минут за резерв "синих" в понедельник вечером.



В этом же матче принял участие Батшуайи, который не попадал в заявку "Челси" на два первых поединка нового сезона Премьер-Лиги из-за неважной формы.



Мичи тоже показал, что практически готов к первой команде, оформив дубль. Это произошло на глазах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, который находился среди зрителей "Стэмфорд Бридж", сообщает Daily Mail.