Рюдигер и Батшуайи сыграли за резерв "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер и нападающий Мичи Батшуайи вернулись на футбольное поле, сыграв в матче резервных команд "Челси" и "Ливерпуля".

Для Рюдигера это был первый выход на поле с матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в апреле, когда он получил травму мениска. Антонио пропустил концовку прошлой кампании, весь предсезонный период и только в начале августа приступил к тренировкам.

Теперь возвращение 26-летнего немца в первую команду не за горами. Рюдигер это доказал, без каких-либо проблем сыграв все 90 минут за резерв "синих" в понедельник вечером.

В этом же матче принял участие Батшуайи, который не попадал в заявку "Челси" на два первых поединка нового сезона Премьер-Лиги из-за неважной формы.

Мичи тоже показал, что практически готов к первой команде, оформив дубль. Это произошло на глазах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, который находился среди зрителей "Стэмфорд Бридж", сообщает Daily Mail.


Метки Батшуайи, Рюдигер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2019 08:00

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  1. pistolero-lfc 20.08.2019 08:41 # pistolero-lfc
    а есть разница между резервной и основной командой?

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  2. hammersmith 20.08.2019 08:05 # hammersmith
    уже за резерв играть вынуждены потому, что за основную команду стыдно, мда

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