Сульшер допускает уход Санчеса

Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающий Алексис Санчес может покинуть "Олд Траффорд" до 2 сентября.

По информации BBC, во вторник или среду "Интер" представит "красным дьяволам" свое предложение об аренде Санчеса. Если верить слухам, клуб Серии А возьмет на себя половину зарплаты Алексиса, но арендная плата будет нулевой.

И хотя ранее в августе Сульшер выражал уверенность, что Санчес останется в "Юнайтед", после ничейного матча Премьер-Лиги с "Вулверхэмптоном" в понедельник вечером Оле Гуннар признал, что 30-летний чилиец может уйти.

"Ну, от трансферного окна (в Европе) остается еще пара недель, и вероятность его ухода есть... Некоторые клубы обозначили свой интерес к Алексису, поэтому посмотрим, что произойдет. Пока мне нечего к этому добавить", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 864

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andrew-sg8 20.08.2019 07:05 # andrew-sg8
    Ван Пусси из Арсенала в МУ сбежал, так хоть чемпом стал, а Санчес вообще протупил знатно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: