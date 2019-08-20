Сульшер допускает уход Санчеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающий Алексис Санчес может покинуть "Олд Траффорд" до 2 сентября.

По информации BBC, во вторник или среду "Интер" представит "красным дьяволам" свое предложение об аренде Санчеса. Если верить слухам, клуб Серии А возьмет на себя половину зарплаты Алексиса, но арендная плата будет нулевой.



И хотя ранее в августе Сульшер выражал уверенность, что Санчес останется в "Юнайтед", после ничейного матча Премьер-Лиги с "Вулверхэмптоном" в понедельник вечером Оле Гуннар признал, что 30-летний чилиец может уйти.



"Ну, от трансферного окна (в Европе) остается еще пара недель, и вероятность его ухода есть... Некоторые клубы обозначили свой интерес к Алексису, поэтому посмотрим, что произойдет. Пока мне нечего к этому добавить", — цитирует Сульшера Sky Sports.