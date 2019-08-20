Невилл считает, что Погба не должен был исполнять пенальти

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не имел права исполнять пенальти в матче против "Вулверхэмптона".

В понедельник вечером "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1 на "Молинью" после того, как Погба не сумел реализовать пенальти во втором тайме.



Этот промах стал для Поля его четвертым за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и Невилл считает, что 26-летнего француза нельзя было подпускать к 11-метровой отметке — особенно когда на поле находится Маркус Рэшфорд, неделю назад реализовавший пенальти против "Челси".



"Откуда вообще эти дебаты, кто должен исполнять пенальти? Мне это не нравится".



"Это не подлежит обсуждению. Погба промахнулся четыре раза за 12 последних месяцев. Думается, он исчерпал свои шансы. Рэшфорд забил только на прошлой неделе — пусть он и исполняет пенальти. Однако у них не нашлось лидера, который бы сказал, кому бить. Что-то здесь не в порядке. Они не могли выбрать между собой".



"Изначально я был рассержен на Погба. Но когда я вспомнил о пенальти против "Челси" на прошлой неделе, я понял, что это просто странно", — сообщил Невилл в эфире.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер тоже дал свой комментарий по поводу этой ситуации, сообщив, что Погба является одним из штатных пенальтистов команды.



"Они оба (Погба и Рэшфорд) — наши штатные пенальтисты, и кто бьет, зависит от них самих. Кто-то из них должен сказать: "Мяч мой".



"Иногда игроки просто уверены, что забьют. Поль забил так много за нас, а сегодня голкипер совершил хороший сейв", — сообщил Сульшер.