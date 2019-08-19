"Юнайтед" сыграл с "волками" вничью, не реализовав пенальти

Нереализованный Полем Погба пенальти лишил "Манчестер Юнайтед" возможности вырвать победу в гостях у "Вулверхэмптона" — 1:1.

"Волки" вернулись к стартовому составу образца матча против "Лестера" в первом туре — сразу девять изменений относительно победы над "Пюником" в Лиге Европы в минувший четверг.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел одну перестановку после победы над "Челси", бросив в бой Даниэля Джеймса вместо Андреаса Перейры.



В начале матча "Юнайтед" больше владел мячом, но острых моментов в игре не возникало. Лишь на 19-й минуте Маркус Рэшфорд промчался по левому флангу мимо Райана Беннетта и подал к воротам, где Антони Мартиаль слегка не добрался до мяча.



На 26-й минуте связка Рэшфорда и Мартиаля сработала снова. Маркус сделал скрытую передачу внутрь штрафной площади, а Антони ворвался в свободную зону и классно пробил с острого угла — 0:1.



В концовке тайма Мартиаль мог выйти один на один, но наступил на мяч и упустил шанс оформить дубль. В остальном игра была достаточно пресной.



После перерыва хозяева активизировались, и уже на 55-й минуте Рауль Хименес пробил головой в штангу. Давид Де Хеа был бессилен помешать этому удару.



Спустя еще одну минуту Рубен Невеш принял мяч на подступах к штрафной, спокойно его подработал и нанес потрясающий удар с отскоком от перекладины — 1:1. Система VAR не посмела отменить этот шедевр.



"Вулверхэмптон" почуял запах крови и принялся атаковать еще смелее. Однако "Юнайтед" не стал жаться к своим воротам — игра вскрылась.



На 67-й минуте Поль Погба совершил рывок в чужую штрафную и, сыграв в стенку с Мартиалем, запнулся о ногу Конора Коади. Рефери назначил пенальти, однако Погба не смог пробить Руя Патрисиу.



В остатке матча обе команды пытались атаковать, но на победу никто не наиграл. Удар Люка Шоу из пределов штрафной в компенсированное время был уверенно остановлен Патрисиу.



"Юнайтед" имеет полное право воспринимать эту ничью как упущенную победу — реализуй Поль Погба пенальти, и "Вулверхэмптон" мог бы остаться ни с чем. Вообще, обе команды создали не так много моментов, и в этом матче оборона доминировала над атакой.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче