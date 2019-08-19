"Юнайтед" сыграл с "волками" вничью, не реализовав пенальти
Нереализованный Полем Погба пенальти лишил "Манчестер Юнайтед" возможности вырвать победу в гостях у "Вулверхэмптона" — 1:1.
"Волки" вернулись к стартовому составу образца матча против "Лестера" в первом туре — сразу девять изменений относительно победы над "Пюником" в Лиге Европы в минувший четверг.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел одну перестановку после победы над "Челси", бросив в бой Даниэля Джеймса вместо Андреаса Перейры.
В начале матча "Юнайтед" больше владел мячом, но острых моментов в игре не возникало. Лишь на 19-й минуте Маркус Рэшфорд промчался по левому флангу мимо Райана Беннетта и подал к воротам, где Антони Мартиаль слегка не добрался до мяча.
На 26-й минуте связка Рэшфорда и Мартиаля сработала снова. Маркус сделал скрытую передачу внутрь штрафной площади, а Антони ворвался в свободную зону и классно пробил с острого угла — 0:1.
В концовке тайма Мартиаль мог выйти один на один, но наступил на мяч и упустил шанс оформить дубль. В остальном игра была достаточно пресной.
После перерыва хозяева активизировались, и уже на 55-й минуте Рауль Хименес пробил головой в штангу. Давид Де Хеа был бессилен помешать этому удару.
Спустя еще одну минуту Рубен Невеш принял мяч на подступах к штрафной, спокойно его подработал и нанес потрясающий удар с отскоком от перекладины — 1:1. Система VAR не посмела отменить этот шедевр.
"Вулверхэмптон" почуял запах крови и принялся атаковать еще смелее. Однако "Юнайтед" не стал жаться к своим воротам — игра вскрылась.
На 67-й минуте Поль Погба совершил рывок в чужую штрафную и, сыграв в стенку с Мартиалем, запнулся о ногу Конора Коади. Рефери назначил пенальти, однако Погба не смог пробить Руя Патрисиу.
В остатке матча обе команды пытались атаковать, но на победу никто не наиграл. Удар Люка Шоу из пределов штрафной в компенсированное время был уверенно остановлен Патрисиу.
"Юнайтед" имеет полное право воспринимать эту ничью как упущенную победу — реализуй Поль Погба пенальти, и "Вулверхэмптон" мог бы остаться ни с чем. Вообще, обе команды создали не так много моментов, и в этом матче оборона доминировала над атакой.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.08.2019 23:55
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Последние комментарии:
по первому матчу против лестера и первому тайму против мю думалось что волки уже не те что в прошлом сезоне....но заебись что все еще могут)))
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унылая дрисня.
гол нэвеша будто читерный угловой из fm'а, джеймс с марсиалем знатно обосрались.
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Только 2 тура прошло, а с 6-ю очками осталось две команды.
(ответить)
Погба не уходи оставайся тощи их вниз 😂😂😂
(ответить)
Сосите манки
(ответить)
Скам будто сыграл уже сотни триллионов миллиардов сезонов, им на всё поxyй
(ответить)
Не хватает эриксена. Подписав его, мю решил бы все свои проблемы
(ответить)
это был охуенный матч, волки трудный соперник, выезд. Они хорошо держат мяч, с ними трудно играть. Такой гол забили, идеальный. И этот матч показал, что неплохая игра против Челси не случайность.
(ответить)
повтор матча кому нужнл http://replayfootballmatches.net/2019/08/vulverhjempton-manchester-junajted-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/
(ответить)
обоссанус скамопарашус ваааааааасссссъяяяяяяяя
(ответить)
Бля уберите уже лингарда из состава. Центр это просто жопа. Слов нет. Ну суки купите бля в центр двух нормальных игроков, деньги сука вроде есть. Угловые подаёт Шоу)
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Не, всё-таки та атака с голом Марсиаля была скорее случайностью. У МЮ в целом игроки выше и классом, и по физическим данным, чем у волков. На этом и вывозили. Но тактически пока ни о чём. Рэшфорд вообще стух после неплохого прошлого сезона. Если бы не голевая, этот матч ему вообще в минус. Погба заебал своей вальяжностью и чувством исключительности, они сводят все его топовые скиллы на нет. Лингард сднил ещё в прошлом сезоне, ему прямая дорога в условный Эвертон или ВХ, по типу Клеверли. Только Магвайр пока неплох, да и вся защита с ним норм играет. Может и правда станет в МЮ тем, кем стал Ван Дейк для Ливерпуля.
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Таблица
№ Команда И О
1 Ливерпуль 2 6
Источник: http://fapl.ru/posts/72864/?c=1
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Погода намекает чтобы его продали
Ну а так бывает
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Думаю если в следующем туре ЛВП выиграет у Арса, а Сити проебёт Борнмуту, то у скаузеров появится прииизрачный шанс на чемпионство.
(ответить)
Невеш крутой. За такого игрочилу не жалко и сотку отдать.
(ответить)
ван писсака, ту писсака, сри писсака и т.д.
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я лишь напомню:
19.08.2019 16:57 # удалить
rj1992
тут все завист от де хеа и погбы, впрочем как и всегда либо 1-1 либо 2-0
Источник: http://fapl.ru/posts/72855/?c=1
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МЮ уже устал от футбола за 141 год
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Уахахпхахахахаххха, это другой, новый мю
Лемарс лемааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа)))
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