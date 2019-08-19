"Юнайтед" сыграл с "волками" вничью, не реализовав пенальти

Поль Погба Нереализованный Полем Погба пенальти лишил "Манчестер Юнайтед" возможности вырвать победу в гостях у "Вулверхэмптона" — 1:1.

"Волки" вернулись к стартовому составу образца матча против "Лестера" в первом туре — сразу девять изменений относительно победы над "Пюником" в Лиге Европы в минувший четверг.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел одну перестановку после победы над "Челси", бросив в бой Даниэля Джеймса вместо Андреаса Перейры.

В начале матча "Юнайтед" больше владел мячом, но острых моментов в игре не возникало. Лишь на 19-й минуте Маркус Рэшфорд промчался по левому флангу мимо Райана Беннетта и подал к воротам, где Антони Мартиаль слегка не добрался до мяча.

На 26-й минуте связка Рэшфорда и Мартиаля сработала снова. Маркус сделал скрытую передачу внутрь штрафной площади, а Антони ворвался в свободную зону и классно пробил с острого угла — 0:1.

В концовке тайма Мартиаль мог выйти один на один, но наступил на мяч и упустил шанс оформить дубль. В остальном игра была достаточно пресной.

После перерыва хозяева активизировались, и уже на 55-й минуте Рауль Хименес пробил головой в штангу. Давид Де Хеа был бессилен помешать этому удару.

Спустя еще одну минуту Рубен Невеш принял мяч на подступах к штрафной, спокойно его подработал и нанес потрясающий удар с отскоком от перекладины — 1:1. Система VAR не посмела отменить этот шедевр.

"Вулверхэмптон" почуял запах крови и принялся атаковать еще смелее. Однако "Юнайтед" не стал жаться к своим воротам — игра вскрылась.

На 67-й минуте Поль Погба совершил рывок в чужую штрафную и, сыграв в стенку с Мартиалем, запнулся о ногу Конора Коади. Рефери назначил пенальти, однако Погба не смог пробить Руя Патрисиу.

В остатке матча обе команды пытались атаковать, но на победу никто не наиграл. Удар Люка Шоу из пределов штрафной в компенсированное время был уверенно остановлен Патрисиу.

"Юнайтед" имеет полное право воспринимать эту ничью как упущенную победу — реализуй Поль Погба пенальти, и "Вулверхэмптон" мог бы остаться ни с чем. Вообще, обе команды создали не так много моментов, и в этом матче оборона доминировала над атакой.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. beatboy 20.08.2019 01:06 # beatboy
    по первому матчу против лестера и первому тайму против мю думалось что волки уже не те что в прошлом сезоне....но заебись что все еще могут)))

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  2. satellite 20.08.2019 00:45 # satellite
    унылая дрисня.
    гол нэвеша будто читерный угловой из fm'а, джеймс с марсиалем знатно обосрались.

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  3. lovrentiy 20.08.2019 00:40 # lovrentiy
    Только 2 тура прошло, а с 6-ю очками осталось две команды.

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  4. aubameyang155 20.08.2019 00:39 # aubameyang155
    Погба не уходи оставайся тощи их вниз &#128514;&#128514;&#128514;

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  5. aubameyang155 20.08.2019 00:38 # aubameyang155
    Сосите манки

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  6. coon4 20.08.2019 00:29 # coon4
    Скам будто сыграл уже сотни триллионов миллиардов сезонов, им на всё поxyй

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  7. lambert757 20.08.2019 00:14 # lambert757
    Не хватает эриксена. Подписав его, мю решил бы все свои проблемы

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  8. mancunia-planet 20.08.2019 00:13 # mancunia-planet
    это был охуенный матч, волки трудный соперник, выезд. Они хорошо держат мяч, с ними трудно играть. Такой гол забили, идеальный. И этот матч показал, что неплохая игра против Челси не случайность.

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  9. nash 20.08.2019 00:13 # nash
    повтор матча кому нужнл http://replayfootballmatches.net/2019/08/vulverhjempton-manchester-junajted-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/

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  10. kleijmoment 20.08.2019 00:12 # kleijmoment
    обоссанус скамопарашус ваааааааасссссъяяяяяяяя

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  11. manutd4life 20.08.2019 00:07 # manutd4life
    Бля уберите уже лингарда из состава. Центр это просто жопа. Слов нет. Ну суки купите бля в центр двух нормальных игроков, деньги сука вроде есть. Угловые подаёт Шоу)

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  12. sausage 20.08.2019 00:04 # sausage
    Не, всё-таки та атака с голом Марсиаля была скорее случайностью. У МЮ в целом игроки выше и классом, и по физическим данным, чем у волков. На этом и вывозили. Но тактически пока ни о чём. Рэшфорд вообще стух после неплохого прошлого сезона. Если бы не голевая, этот матч ему вообще в минус. Погба заебал своей вальяжностью и чувством исключительности, они сводят все его топовые скиллы на нет. Лингард сднил ещё в прошлом сезоне, ему прямая дорога в условный Эвертон или ВХ, по типу Клеверли. Только Магвайр пока неплох, да и вся защита с ним норм играет. Может и правда станет в МЮ тем, кем стал Ван Дейк для Ливерпуля.

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  13. botan1k 20.08.2019 00:03 # botan1k
    Таблица
    № Команда И О
    1 Ливерпуль 2 6

    Источник: http://fapl.ru/posts/72864/?c=1

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  14. chebrec 20.08.2019 00:03 # chebrec
    Погода намекает чтобы его продали
    Ну а так бывает

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  15. rentv 20.08.2019 00:02 # rentv
    Думаю если в следующем туре ЛВП выиграет у Арса, а Сити проебёт Борнмуту, то у скаузеров появится прииизрачный шанс на чемпионство.

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  16. brown-ale 20.08.2019 00:02 # brown-ale
    Невеш крутой. За такого игрочилу не жалко и сотку отдать.

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  17. kukuruzzo 20.08.2019 00:01 # kukuruzzo
    ван писсака, ту писсака, сри писсака и т.д.

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  18. rj1992 20.08.2019 00:00 # rj1992
    я лишь напомню:

    19.08.2019 16:57 # удалить
    rj1992

    тут все завист от де хеа и погбы, впрочем как и всегда либо 1-1 либо 2-0

    Источник: http://fapl.ru/posts/72855/?c=1

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  19. shakur 19.08.2019 23:59 # shakur
    МЮ уже устал от футбола за 141 год

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  20. mancityman 19.08.2019 23:59 # mancityman
    Уахахпхахахахаххха, это другой, новый мю

    Лемарс лемааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа)))

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