IFAB объяснил "Сити" правило насчет игры рукой

Официальный представитель Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) ответил на критику "Манчестер Сити" обновленного правила касательно игры рукой.

Напомним, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и отдельные его игроки были чрезвычайно недовольны тем, что гол Габриэля Жезуса в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" был отменен из-за случайного касания мяча рукой Эмерика Лапорта.



Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган заострили внимание на том, что по новым правилам атакующая и обороняющаяся команды находятся в неравных условиях, однако IFAB поспешил провести ликбез.



"Существует разница, есть у игровой ситуации результативный конец или нет".



"Существует разница между забитым голом и тем, если ты случайно коснешься мяча рукой, и из этого ничего не последует".



"Конечно, если рефери посчитает, что случайное касание мяча оказало большое влияние на ситуацию атакующей команды, он может расценить это как игру рукой".



"Если мы говорим об атакующих командах, то гораздо проще не присуждать гол после игры рукой, чем сотворить что-то (пенальти), чего даже не было".



"Если ты будешь ставить пенальти за случайное попадание мяча в руку обороняющегося игрока, тогда защитники будут бегать в штрафной площади с руками за спиной. А это уже будет не футбол", — сообщил представитель IFAB изданию Manchester Evennig News.