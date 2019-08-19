Обамеянг: "Арсенал" может побороться за титул"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что его команда может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прошлую кампанию "канониры" завершили только на пятой позиции, в 28 очках позади ставшего чемпионом "Манчестер Сити".



Однако "Арсенал" больше всех в Премьер-Лиге потратил в летнее трансферное окно и является одной из двух команд, сохраняющих 100-процентный результат после двух первых туров нового сезона. Все это вселяет в Обамеянга уверенность, что "канониры" способны на нечто большее, чем просто попасть в топ-4.



"Как я уже говорил ранее, мы совершили хорошие приобретения, и это поможет нам".



"В прошлом сезоне мы были не так уж далеки от того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Что бы ни случилось в этот раз, возвращение в Лигу Чемпионов — это самая важная вещь для нас".



"Что касается борьбы за титул, то мы очень хорошо знаем, что фавориты прекрасно подготовлены, но и мы подготовлены, поэтому мы постараемся изо всех сил, чтобы по возможности соответствовать им", — сообщил Обамеянг Canal Plus.