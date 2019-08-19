Обамеянг: "Арсенал" может побороться за титул"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что его команда может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прошлую кампанию "канониры" завершили только на пятой позиции, в 28 очках позади ставшего чемпионом "Манчестер Сити".

Однако "Арсенал" больше всех в Премьер-Лиге потратил в летнее трансферное окно и является одной из двух команд, сохраняющих 100-процентный результат после двух первых туров нового сезона. Все это вселяет в Обамеянга уверенность, что "канониры" способны на нечто большее, чем просто попасть в топ-4.

"Как я уже говорил ранее, мы совершили хорошие приобретения, и это поможет нам".

"В прошлом сезоне мы были не так уж далеки от того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Что бы ни случилось в этот раз, возвращение в Лигу Чемпионов — это самая важная вещь для нас".

"Что касается борьбы за титул, то мы очень хорошо знаем, что фавориты прекрасно подготовлены, но и мы подготовлены, поэтому мы постараемся изо всех сил, чтобы по возможности соответствовать им", — сообщил Обамеянг Canal Plus.


Метки Арсенал, Обамеянг, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 733

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 19.08.2019 23:20 # chebrec
    Без комментариев

    (ответить)

  2. gidro-met 19.08.2019 22:58 # gidro-met
    Вне всяких сомнений, определённо

    (ответить)

  3. anabanana94 19.08.2019 22:58 # anabanana94
    Миха топарик ехехехехехехехех фотка зачёт

    (ответить)

  4. madchester 19.08.2019 22:55 # madchester
    В следующем туре возьмут за щеку от колбасы и заткнутся.

    (ответить)

  5. deman82 19.08.2019 22:47 # deman82
    что етот нигер себе позволяет, ето вазмутительно&#65281;

    (ответить)

  6. justnick 19.08.2019 22:31 # justnick
    На данный момент 20 команд могут за него побороться, кэп

    (ответить)

  7. flamic 19.08.2019 22:14 # flamic
    https://m.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM

    (ответить)

  8. reams 19.08.2019 22:03 # reams
    бесспорно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: