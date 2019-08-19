"Бавария" не будет покупать Сане

Лерой Сане Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что его клуб не будет покупать вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как известно, чемпионы Бундеслиги охотились за Сане несколько недель, определенно вскружив голову своему соотечественнику.

Ранее в понедельник "Бавария" заключила сделку по аренде Филлиппе Коутиньо из "Барселоны", однако отказаться от покупки Лероя мюнхенцы решили по другой причине — недавно 23-летний игрок сборной Германии угодил в лазарет с травмой связок колена и пропустит до семи месяцев.

"Нет, мы не будем покупать Сане. Каждый знает, что означает надрыв крестообразных связок колена и сколько времени он будет отсутствовать", — сообщил Румменигге Bild.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 21:00

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  1. bes-ter 19.08.2019 21:31 # bes-ter
    Завтра клуб делает заявление что у Сане ушиб и он в строю через неделю

    (ответить)

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