"Бавария" не будет покупать Сане

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что его клуб не будет покупать вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как известно, чемпионы Бундеслиги охотились за Сане несколько недель, определенно вскружив голову своему соотечественнику.



Ранее в понедельник "Бавария" заключила сделку по аренде Филлиппе Коутиньо из "Барселоны", однако отказаться от покупки Лероя мюнхенцы решили по другой причине — недавно 23-летний игрок сборной Германии угодил в лазарет с травмой связок колена и пропустит до семи месяцев.



"Нет, мы не будем покупать Сане. Каждый знает, что означает надрыв крестообразных связок колена и сколько времени он будет отсутствовать", — сообщил Румменигге Bild.