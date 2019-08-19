"Бавария" не будет покупать Сане
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что его клуб не будет покупать вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Как известно, чемпионы Бундеслиги охотились за Сане несколько недель, определенно вскружив голову своему соотечественнику.
Ранее в понедельник "Бавария" заключила сделку по аренде Филлиппе Коутиньо из "Барселоны", однако отказаться от покупки Лероя мюнхенцы решили по другой причине — недавно 23-летний игрок сборной Германии угодил в лазарет с травмой связок колена и пропустит до семи месяцев.
"Нет, мы не будем покупать Сане. Каждый знает, что означает надрыв крестообразных связок колена и сколько времени он будет отсутствовать", — сообщил Румменигге Bild.
19.08.2019 21:00
Просмотров: 590
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Завтра клуб делает заявление что у Сане ушиб и он в строю через неделю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий