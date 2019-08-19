Энди Кэрролл: "Я гуглил имена игроков "Ливерпуля"

Энди Кэрролл Нападающий "Ньюкасла" Энди Кэрролл признался, что не знал имена игроков "Ливерпуля", когда переходил в мерсисайдский клуб в 2011 году.

Ярко проявив себя в родном "Ньюкасле", в январе 2011 Кэрролл за рекордные на тот момент для английского футбола 35 миллионов фунтов отправился в "Ливерпуль".

По словам Энди, который этим летом вернулся к "сорокам" свободным агентом, в то время он никак не интересовался футболом, не знал имена игроков из других команд и не смотрел матчи по телевизору.

"Когда я выступал за "Ньюкасл" раньше, то возвращался домой, дурачился с друзьями, играл в футбол, гулял и все такое, но я никогда не смотрел футбол и не знал никого из игроков".

"Я приходил в пятницу или просыпался в субботу утром, только тогда спрашивая: "С кем мы играем?" Я просто не обращал никакого внимания на связанные с футболом вещи. Я работал на тренировочном поле и знал свою роль в тактике, но до командного собрания — если не спросил кого-нибудь раньше — я не знал, с кем мы играем".

"Когда я направлялся в "Ливерпуль" на вертолете, то спросил: "Я знаю Стиви Джи, я знаю Каррагера. Кто там есть еще?" Моему агенту пришлось рассказать мне, а я открыл Google и стал искать имена. Это правдивая история".

"Это плохо, потому что речь о "Ливерпуле", но здесь нет никакого неуважения — я в буквальном смысле не смотрел футбол, поэтому просто не знал", — сообщил Кэрролл официальному веб-сайту "Ньюкасла".


Метки Кэрролл, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 19.08.2019 20:09 # ganinilyha
    Кончески, Поульсен, Адам.. сейчас бы легенд пуля не знать

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  2. thegodfather 19.08.2019 20:04 # thegodfather
    Залупю

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  3. chebrec 19.08.2019 20:04 # chebrec
    Так бывает когда футболом не интересуешься

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