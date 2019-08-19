Глэйзеры заблокировали переход Рохо в "Эвертон"

Переход защитника Маркоса Рохо в "Эвертон" в заключительный день летнего трансферного окна сорвался, потому что сделку лично заблокировали совладельцы "Манчестер Юнайтед" Джоэл и Аврам Глэйзеры.

Этим летом "Юнайтед" потратил 80 миллионов фунтов на приглашение Харри Магуайра из "Лестера", и теперь, что признал даже главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, на "Олд Траффорд" образовался избыток центральных защитников.



Рохо виделся наиболее вероятным кандидатом на отъезд из Манчестера и все еще может покинуть клуб до закрытия трансферного окна в континентальной Европе, однако в "Эвертон" его не отпустили.



Как сообщает The Times, братья Глэйзеры "наложили вето" на переход Рохо в "Эвертон", поскольку рассматривают "ирисок" как команду, которая "будет конкурировать с "Юнайтед" за место в топ-4 в этом сезоне".



При этом сам Рохо уже достиг договоренности с мерсисайдским клубом, который собирался взять его в аренду с обязательством по выкупу.



Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний аргентинец отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" при Сульшере.