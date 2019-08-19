Глэйзеры заблокировали переход Рохо в "Эвертон"
Переход защитника Маркоса Рохо в "Эвертон" в заключительный день летнего трансферного окна сорвался, потому что сделку лично заблокировали совладельцы "Манчестер Юнайтед" Джоэл и Аврам Глэйзеры.
Этим летом "Юнайтед" потратил 80 миллионов фунтов на приглашение Харри Магуайра из "Лестера", и теперь, что признал даже главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, на "Олд Траффорд" образовался избыток центральных защитников.
Рохо виделся наиболее вероятным кандидатом на отъезд из Манчестера и все еще может покинуть клуб до закрытия трансферного окна в континентальной Европе, однако в "Эвертон" его не отпустили.
Как сообщает The Times, братья Глэйзеры "наложили вето" на переход Рохо в "Эвертон", поскольку рассматривают "ирисок" как команду, которая "будет конкурировать с "Юнайтед" за место в топ-4 в этом сезоне".
При этом сам Рохо уже достиг договоренности с мерсисайдским клубом, который собирался взять его в аренду с обязательством по выкупу.
Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний аргентинец отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" при Сульшере.
19.08.2019 19:00
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Ахаххахахах, тоесть Смола в Арс не пустили тоже из-за этого? Джонса вроде кто то хотел, не отдали и продли во блиин, так мб и не Эдик виноват, Санчеса и Фреда купили чтоб Сити не усилить, ахахахаха. Так мы получается скупаем весь хлам и не продаем из-за глейзеров? Все блять доколи это терпеть, пока Глейзеры владеют МЮ не поеду на ОТ. Аут Глейзеры
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Чииивоооооо???!!!
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Даже не знаю с чего больше угарать - к тому что они ссутся ирисок, к тому, что считают себя их конкурентами, мало того еще и за топ 4) или от того что этот средняк может кого-то усилить)
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Скам офишали кокнурент Ирискам, наши соболезнования
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"поскольку рассматривают "ирисок" как команду, которая "будет конкурировать с "Юнайтед" за место в топ-4 в этом сезоне".
Тут ошибка в цифера "топ-7" правильно
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не захотели усиливать конкурента, умно
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