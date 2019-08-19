Глэйзеры заблокировали переход Рохо в "Эвертон"

Маркос Рохо Переход защитника Маркоса Рохо в "Эвертон" в заключительный день летнего трансферного окна сорвался, потому что сделку лично заблокировали совладельцы "Манчестер Юнайтед" Джоэл и Аврам Глэйзеры.

Этим летом "Юнайтед" потратил 80 миллионов фунтов на приглашение Харри Магуайра из "Лестера", и теперь, что признал даже главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, на "Олд Траффорд" образовался избыток центральных защитников.

Рохо виделся наиболее вероятным кандидатом на отъезд из Манчестера и все еще может покинуть клуб до закрытия трансферного окна в континентальной Европе, однако в "Эвертон" его не отпустили.

Как сообщает The Times, братья Глэйзеры "наложили вето" на переход Рохо в "Эвертон", поскольку рассматривают "ирисок" как команду, которая "будет конкурировать с "Юнайтед" за место в топ-4 в этом сезоне".

При этом сам Рохо уже достиг договоренности с мерсисайдским клубом, который собирался взять его в аренду с обязательством по выкупу.

Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний аргентинец отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" при Сульшере.


Метки Манчестер Юнайтед, Рохо, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1296

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rj1992 19.08.2019 19:28 # rj1992
    Ахаххахахах, тоесть Смола в Арс не пустили тоже из-за этого? Джонса вроде кто то хотел, не отдали и продли во блиин, так мб и не Эдик виноват, Санчеса и Фреда купили чтоб Сити не усилить, ахахахаха. Так мы получается скупаем весь хлам и не продаем из-за глейзеров? Все блять доколи это терпеть, пока Глейзеры владеют МЮ не поеду на ОТ. Аут Глейзеры

    (ответить)

  2. chebrec 19.08.2019 19:26 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

    (ответить)

  3. gerrard08 19.08.2019 19:13 # gerrard08
    Даже не знаю с чего больше угарать - к тому что они ссутся ирисок, к тому, что считают себя их конкурентами, мало того еще и за топ 4) или от того что этот средняк может кого-то усилить)

    (ответить)

  4. vyrentz 19.08.2019 19:05 # vyrentz
    Скам офишали кокнурент Ирискам, наши соболезнования

    (ответить)

  5. premier-league 19.08.2019 19:03 # premier-league
    "поскольку рассматривают "ирисок" как команду, которая "будет конкурировать с "Юнайтед" за место в топ-4 в этом сезоне".

    Тут ошибка в цифера "топ-7" правильно

    (ответить)

  6. kos9k 19.08.2019 19:02 # kos9k
    не захотели усиливать конкурента, умно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: