"Вест Хэм" собирается удвоить зарплату Лансини

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини близок к подписанию нового контракта, который удвоит его зарплату.

"Молотобойцы" были готовы наградить Лансини новым пятилетним контрактом еще прошлым летом, однако в их планы вмешалась тяжелая травма колена, полученная Мануэлем в сборной Аргентины в преддверии ЧМ-2018. Клуб приостановил переговоры, позволив игроку сосредоточиться на своем восстановлении.



Лансини вернулся в строй еще в феврале, но остаток сезона провел неважно. Тем не менее, "Вест Хэм" возлагает большие надежды на 26-летнего полузащитника и недавно вернулся к обсуждению новой сделки.



В данный момент у аргентинца остается один год по действующему контракту, который "Вест Хэм" может автоматически продлить на два года, однако клуб хочет сразу заключить новое долгосрочное соглашение.



Football.London ожидает, что по новому контракту зарплата Лансини вырастет вдвое относительно нынешних 35 тысяч фунтов в неделю.