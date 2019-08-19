"Челси" предложит работу Эшли Коулу
Эшли Коул станет очередным бывшим игроком "Челси", которому будет предложена работа в структуре лондонского клуба.
В последнее время "синие" активно привлекают к работе в клубе своим бывших звезд. Этим летом к Паулу Феррейре, Джо Коулу и Карло Кудичини присоединились Петр Чех, Клод Макелеле и Фрэнк Лэмпард.
Вскоре в эту компанию может влиться и Коул, который накануне в прямом эфире Sky Sports объявил о завершении игровой карьеры. Эшли лично подтвердил, что теперь его амбиции связаны с тренерской работой.
Как сообщает Daily Mail, "Челси" уже помогает 38-летнему англичанину, выигравшему 13 больших трофеев за свою карьеру, с получением тренерской лицензии. Как только Коул закончит соответствующие курсы, то сможет официально трудоустроиться на "Стэмфорд Бридж".
19.08.2019 16:00
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а потом тоже уйдёт тренировать Арсенал на повышение
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Челси своих не бросает.
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