"Челси" предложит работу Эшли Коулу

Эшли Коул Эшли Коул станет очередным бывшим игроком "Челси", которому будет предложена работа в структуре лондонского клуба.

В последнее время "синие" активно привлекают к работе в клубе своим бывших звезд. Этим летом к Паулу Феррейре, Джо Коулу и Карло Кудичини присоединились Петр Чех, Клод Макелеле и Фрэнк Лэмпард.

Вскоре в эту компанию может влиться и Коул, который накануне в прямом эфире Sky Sports объявил о завершении игровой карьеры. Эшли лично подтвердил, что теперь его амбиции связаны с тренерской работой.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" уже помогает 38-летнему англичанину, выигравшему 13 больших трофеев за свою карьеру, с получением тренерской лицензии. Как только Коул закончит соответствующие курсы, то сможет официально трудоустроиться на "Стэмфорд Бридж".


Метки Коул, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 16:00

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  1. pistolero-lfc 19.08.2019 16:24 # pistolero-lfc
    а потом тоже уйдёт тренировать Арсенал на повышение

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  2. admet 19.08.2019 16:17 # admet
    Челси своих не бросает.

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