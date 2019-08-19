"Челси" предложит работу Эшли Коулу

Эшли Коул станет очередным бывшим игроком "Челси", которому будет предложена работа в структуре лондонского клуба.

В последнее время "синие" активно привлекают к работе в клубе своим бывших звезд. Этим летом к Паулу Феррейре, Джо Коулу и Карло Кудичини присоединились Петр Чех, Клод Макелеле и Фрэнк Лэмпард.



Вскоре в эту компанию может влиться и Коул, который накануне в прямом эфире Sky Sports объявил о завершении игровой карьеры. Эшли лично подтвердил, что теперь его амбиции связаны с тренерской работой.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" уже помогает 38-летнему англичанину, выигравшему 13 больших трофеев за свою карьеру, с получением тренерской лицензии. Как только Коул закончит соответствующие курсы, то сможет официально трудоустроиться на "Стэмфорд Бридж".