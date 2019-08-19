2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 19 августа поединком "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция
После победы 4:0 над "Челси" в первом туре болельщикам "Манчестер Юнайтед" показалось, что солнце, наконец, выглянуло из-за туч. Так ли это на самом деле, должен показать матч против "Вулверхэмптона", после поражения от которого в Кубке Англии начался удручающий спад "красных дьяволов" в концовке прошлого сезона.
Для "волков" этот сезон начался раньше всех в дивизионе из-за квалификации Лиги Европы. Подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли все четыре своих матча на европейской арене, а в первом туре Премьер-Лиги сыграли с "Лестером" без голов.
В прошлом сезоне эти соперники встречались трижды с учетом всех соревнований, но "красные дьяволы" ни разу не выиграли. "Вулверхэмптон" может оформить свою третью подряд победу над "Юнайтед" — впервые с 1980 года.
В стартовый состав "Вулверхэмптона" должны вернуться игроки вроде Диогу Жоты и Рауля Хименеса, отдохнувшие против "Пюника".
Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес продолжает набирать форму в тренировках. Эрик Байи и Тимоти Фосу-Менса травмированы.
19.08.2019 15:25
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Последние комментарии:
хотел бы написать 1-2, но 2-1
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волки не проиграют + обе забьют
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Удачи "волкам"
Арсенал должен отстоять своё 2 место
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Одни колбасяндры на фапле... Где пенсошмары е6аные?
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кстати, очень интересная игра будет. Волки, скорее всего, отдадут мяч МЮ и будут нещадно карать на контрах. Посмотрим на Магира против постоянных забеганий к нему за шиворот и насколько Сульшер смог собрать "свою" команду и донести свои идеи. Или насколько горлум стал гибок и хвати ли фантазии отдать мяч хозявам и напихать им их же оружием.
*балочка учиненная дъяволам в прошлом году на Молинью все еще в памяти, потому предпочтение волкам. Пусть победит сильнейший
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Вагиф дом свой достроил наконец:
http://b1.m24.ru/c/480204.483xp.jpg
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игра в одни ворота, вот только счёт будет не по игре (с)
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можно продолжить не напрягаясь.
Победа МЮ 0-3
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а где Колесник у ютубы, кто знает?
чемпик в разгаре а чувак филонит
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поеды хозяев
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Интересно мелвуд лупит в д2 с астером или нет?
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Помните Артурик скидывал фото где они с гритом на охоте:
https://sun9-10.userapi.com/c857732/v857732183/4cb5d/ZwC7dvHbCgU.jpg
(ответить)
Просто прижми лицо к экрану и гарантированно лечение от всех сутульси:
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Манчленстер соснет как обычно офк
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Мне тут захотелось подумать на тему Инт играется по сценарию. Так вот, историю с золушкой (ОГ) повторять было бы глупо, да и Инт китайский, надо бросить кость чинг-чонгам, плюс три года готовилась почва под ВП, их тоже заюзают в этом году. Так вот. В этом году сценарий будет об обычных китайских парнях, что трудом и упорством, а не удачей, как некоторые, все-таки вырвут победу. Но столкнутся с трудностями. А именно страшной русской угрозой, что поначалу не казалась столь опасной, но в итоге превратилась в устрашающего монстра. Начнут ЛГД с провала в верхней сетке, где ВП в упорной борьбе осилят их 2:1. Дальше у них аж два тура в нижней сетке по соотечественникам. Это будет великая Китайская гражданская война, где они сквозь слезы отправляют своих друзей и братьев из РНГ и ВГ до дому, но управившись с великой китайской нацией, они по лузерам доберутся до финала, ведь упорство всегда окупается, разве не это говорит каждая китайская мама своему китайчонку? И там, там им предстоит битва против КРАСНОЙ МАШИНЫ, МЕДВЕДЯ, НЕ ЛЮДЕЙ, НО ДИКИХ ЗВЕРЕЙ, что голодны до победы, ведь три года русские ждали этого шанса и вот они в финале и не упустят его, ведь не упустят? И когда у китайских школьников не останется надежды... fy в решающий момент нажмет все именно так как надо и солнце взойдет над страной дешевых кроссовок, ведь их парни победят... и возликуют 2 миллиарда людей и купят все сеты, что выпустит Габен, а он выпустит эксклюзиные сеты, что делают героев китайцами. И все (Гейб) останутся счастливы
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Сидят два хохла в консерватории, слушают музыку.. Один постоянно ногой трёт об пол, смотрит на подошву, вздыхает и опять по новой.. Вообщем, "шуршит" = ) Второй ему
- Тихо!!! Это же Глинка!!!!
- Я тож думал, что глинка... А оказалось - ГОВНО!!!!!
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Сутулые хуесосы ака фоннады челсеа, вы где?
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Волки сотрите этих уааааасилиев!))))
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