2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Виктор Линделеф и Диогу Жота В понедельник 19 августа поединком "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция

После победы 4:0 над "Челси" в первом туре болельщикам "Манчестер Юнайтед" показалось, что солнце, наконец, выглянуло из-за туч. Так ли это на самом деле, должен показать матч против "Вулверхэмптона", после поражения от которого в Кубке Англии начался удручающий спад "красных дьяволов" в концовке прошлого сезона.

Для "волков" этот сезон начался раньше всех в дивизионе из-за квалификации Лиги Европы. Подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли все четыре своих матча на европейской арене, а в первом туре Премьер-Лиги сыграли с "Лестером" без голов.

В прошлом сезоне эти соперники встречались трижды с учетом всех соревнований, но "красные дьяволы" ни разу не выиграли. "Вулверхэмптон" может оформить свою третью подряд победу над "Юнайтед" — впервые с 1980 года.

В стартовый состав "Вулверхэмптона" должны вернуться игроки вроде Диогу Жоты и Рауля Хименеса, отдохнувшие против "Пюника".

Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес продолжает набирать форму в тренировках. Эрик Байи и Тимоти Фосу-Менса травмированы.


Метки анонс тура, Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 15:25

Количество просмотров Просмотров: 1280

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 19.08.2019 16:38 # tvinkovod
    хотел бы написать 1-2, но 2-1

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  2. superperez101 19.08.2019 16:33 # superperez101
    волки не проиграют + обе забьют

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  3. royal-arsenal 19.08.2019 16:27 # royal-arsenal
    Удачи "волкам"
    Арсенал должен отстоять своё 2 место

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  4. parfirchik 19.08.2019 16:26 # parfirchik
    Одни колбасяндры на фапле... Где пенсошмары е6аные?

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  5. lfcynwa 19.08.2019 16:21 # lfcynwa
    кстати, очень интересная игра будет. Волки, скорее всего, отдадут мяч МЮ и будут нещадно карать на контрах. Посмотрим на Магира против постоянных забеганий к нему за шиворот и насколько Сульшер смог собрать "свою" команду и донести свои идеи. Или насколько горлум стал гибок и хвати ли фантазии отдать мяч хозявам и напихать им их же оружием.

    *балочка учиненная дъяволам в прошлом году на Молинью все еще в памяти, потому предпочтение волкам. Пусть победит сильнейший

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  6. parfirchik 19.08.2019 16:19 # parfirchik
    Вагиф дом свой достроил наконец:

    http://b1.m24.ru/c/480204.483xp.jpg

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  7. pistolero-lfc 19.08.2019 16:12 # pistolero-lfc
    игра в одни ворота, вот только счёт будет не по игре (с)

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  8. el-ray 19.08.2019 16:12 # el-ray
    можно продолжить не напрягаясь.
    Победа МЮ 0-3

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  9. superperez101 19.08.2019 16:09 # superperez101
    а где Колесник у ютубы, кто знает?
    чемпик в разгаре а чувак филонит

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  10. coon4 19.08.2019 16:07 # coon4
    поеды хозяев

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  11. rj1992 19.08.2019 16:04 # rj1992
    Интересно мелвуд лупит в д2 с астером или нет?

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  12. parfirchik 19.08.2019 15:59 # parfirchik
    Помните Артурик скидывал фото где они с гритом на охоте:
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  13. parfirchik 19.08.2019 15:51 # parfirchik
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  14. xhakaboom 19.08.2019 15:46 # xhakaboom
    Манчленстер соснет как обычно офк

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  15. melwood-lfc 19.08.2019 15:39 # melwood-lfc
    Мне тут захотелось подумать на тему Инт играется по сценарию. Так вот, историю с золушкой (ОГ) повторять было бы глупо, да и Инт китайский, надо бросить кость чинг-чонгам, плюс три года готовилась почва под ВП, их тоже заюзают в этом году. Так вот. В этом году сценарий будет об обычных китайских парнях, что трудом и упорством, а не удачей, как некоторые, все-таки вырвут победу. Но столкнутся с трудностями. А именно страшной русской угрозой, что поначалу не казалась столь опасной, но в итоге превратилась в устрашающего монстра. Начнут ЛГД с провала в верхней сетке, где ВП в упорной борьбе осилят их 2:1. Дальше у них аж два тура в нижней сетке по соотечественникам. Это будет великая Китайская гражданская война, где они сквозь слезы отправляют своих друзей и братьев из РНГ и ВГ до дому, но управившись с великой китайской нацией, они по лузерам доберутся до финала, ведь упорство всегда окупается, разве не это говорит каждая китайская мама своему китайчонку? И там, там им предстоит битва против КРАСНОЙ МАШИНЫ, МЕДВЕДЯ, НЕ ЛЮДЕЙ, НО ДИКИХ ЗВЕРЕЙ, что голодны до победы, ведь три года русские ждали этого шанса и вот они в финале и не упустят его, ведь не упустят? И когда у китайских школьников не останется надежды... fy в решающий момент нажмет все именно так как надо и солнце взойдет над страной дешевых кроссовок, ведь их парни победят... и возликуют 2 миллиарда людей и купят все сеты, что выпустит Габен, а он выпустит эксклюзиные сеты, что делают героев китайцами. И все (Гейб) останутся счастливы

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  16. mata-hazard 19.08.2019 15:36 # mata-hazard
    Сидят два хохла в консерватории, слушают музыку.. Один постоянно ногой трёт об пол, смотрит на подошву, вздыхает и опять по новой.. Вообщем, "шуршит" = ) Второй ему
    - Тихо!!! Это же Глинка!!!!
    - Я тож думал, что глинка... А оказалось - ГОВНО!!!!!

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  17. parfirchik 19.08.2019 15:36 # parfirchik
    Сутулые хуесосы ака фоннады челсеа, вы где?

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  18. mavrodi 19.08.2019 15:30 # mavrodi
    Волки сотрите этих уааааасилиев!))))

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