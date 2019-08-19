2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 19 августа поединком "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция



После победы 4:0 над "Челси" в первом туре болельщикам "Манчестер Юнайтед" показалось, что солнце, наконец, выглянуло из-за туч. Так ли это на самом деле, должен показать матч против "Вулверхэмптона", после поражения от которого в Кубке Англии начался удручающий спад "красных дьяволов" в концовке прошлого сезона.



Для "волков" этот сезон начался раньше всех в дивизионе из-за квалификации Лиги Европы. Подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли все четыре своих матча на европейской арене, а в первом туре Премьер-Лиги сыграли с "Лестером" без голов.



В прошлом сезоне эти соперники встречались трижды с учетом всех соревнований, но "красные дьяволы" ни разу не выиграли. "Вулверхэмптон" может оформить свою третью подряд победу над "Юнайтед" — впервые с 1980 года.



В стартовый состав "Вулверхэмптона" должны вернуться игроки вроде Диогу Жоты и Рауля Хименеса, отдохнувшие против "Пюника".



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес продолжает набирать форму в тренировках. Эрик Байи и Тимоти Фосу-Менса травмированы.