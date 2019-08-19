"Юнайтед" обсудит продление контракта с Байи

"Манчестер Юнайтед" собирается обсудить продление контракта с защитником Эриком Байи, который в данный момент отсутствует с очередной травмой.

Напомним, прямо сейчас Байи находится вне игры с травмой связок колена, полученной во время предсезонного матча. Ожидается, что Эрик будет лечиться до января.



25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара далеко не в первый раз оказался в лазарете за три года своей английской карьеры, однако на "Олд Траффорд" по-прежнему очень высоко ценят Эрика и не хотят от него отказываться.



Действующий контракт Байи с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю истекает уже следующим летом, однако The Sun утверждает, что "Юнайтед" хочет воспользоваться своей опцией и продлить сотрудничество с Эриком на два года.



"Клуб хочет сохранить Эрика и собирается обсудить с ним продление контракта. Мы не хотим терять его свободным агентом следующим летом. Нам просто нужно сесть и обо всем договориться".



"Его травмы не слишком нас беспокоят. Мы думаем, что в последние несколько лет ему просто не везло. Оле является большим поклонником этого игрока, и мы собираемся убедить его остаться. По крайней мере, таков план в настоящий момент", — цитирует свой источник с "Олд Траффорд" издание.