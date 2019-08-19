"Юнайтед" обсудит продление контракта с Байи

Эрик Байи "Манчестер Юнайтед" собирается обсудить продление контракта с защитником Эриком Байи, который в данный момент отсутствует с очередной травмой.

Напомним, прямо сейчас Байи находится вне игры с травмой связок колена, полученной во время предсезонного матча. Ожидается, что Эрик будет лечиться до января.

25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара далеко не в первый раз оказался в лазарете за три года своей английской карьеры, однако на "Олд Траффорд" по-прежнему очень высоко ценят Эрика и не хотят от него отказываться.

Действующий контракт Байи с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю истекает уже следующим летом, однако The Sun утверждает, что "Юнайтед" хочет воспользоваться своей опцией и продлить сотрудничество с Эриком на два года.

"Клуб хочет сохранить Эрика и собирается обсудить с ним продление контракта. Мы не хотим терять его свободным агентом следующим летом. Нам просто нужно сесть и обо всем договориться".

"Его травмы не слишком нас беспокоят. Мы думаем, что в последние несколько лет ему просто не везло. Оле является большим поклонником этого игрока, и мы собираемся убедить его остаться. По крайней мере, таков план в настоящий момент", — цитирует свой источник с "Олд Траффорд" издание.


Метки Байи, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 19.08.2019 14:30 # h22o
    Байи должен в идеале перейти в Арсенал и там, от имени Арсенала, подписать контракт с клиникой, занимающейся реабилитацией спортсменов. Да, и привлечь к этому проекту Диаби!

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  2. manutd-20champ 19.08.2019 14:29 # manutd-20champ
    жизнь ничему не учит...

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  3. lambert757 19.08.2019 14:09 # lambert757
    Да не нужен нам байи, он слабый защитник

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  4. danilych89 19.08.2019 14:08 # danilych89
    ну тогда надо хотя бы Рохо продавать.

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