Почеттино указал Леви на его "огромную ошибку"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что его президент Даниэль Леви и руководители других клубов Премьер-Лиги осознали свою ошибку, решив закрывать летнее трансферное окно перед стартом сезона.

В новый сезон "шпоры" вступают с опасениями насчет Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена, у которых идет заключительный год по контрактом. Если эти игроки покинут клуб, купить им замену уже будет невозможно.

В отличие от клубов вроде "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" не обладает достаточной финансовой мощью, чтобы отразить интерес к своим звездам, и Почеттино предлагает другим участникам Премьер-Лиги подумать о том, чтобы снова закрывать трансферное окно вместе с остальной Европой.

"Я с самого начала не был согласен с ранним закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге, но в тот момент они были уверены, что это будет во благо".

"Но я думаю, теперь он (Леви) и многие другие осознали, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, мы исправим эту проблему к следующему сезону. Думаю, нам нужно вернуться к прежним срокам окна, как во всей Европе. Это очень важно, когда ты выступаешь в Лиге Европы или Лиге Чемпионов".

"Команды из Лиги Чемпионов могут создавать проблемы в команде вроде нашей, и это настолько очевидно, что я как тренер не могу быть счастлив этим. Я не могу быть счастлив, что эти последние три-четыре недели лета определенные клубы из Европы могут отвлекать твою команду".

"На мой взгляд, это не соответствует здравому смыслу, и нам нужно поскорее вернуться к прежним срокам. Надеюсь, боссы клубов Премьер-Лиги быстро договорятся об этом", — цитирует Почеттино The Telegraph.


Метки Леви, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 13:00

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  1. danilych89 19.08.2019 14:05 # danilych89
    а почему вообще нельзясделать единое ТО для всех футбольных союзов, входящих, как минимум, в УЕФА? в чем проблема-то?

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  2. mixmaster 19.08.2019 14:02 # mixmaster
    потёк пакет. чует , что в топ4 даже может не попасть в этом году

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  3. meshuggah 19.08.2019 13:59 # meshuggah
    чиста проблемы нищебродов

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  4. makeewadim 19.08.2019 13:45 # makeewadim
    его опасения не без оснований)

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  5. gerrard08 19.08.2019 13:06 # gerrard08
    Решение правильное, другое дело надо либо глобализировать его по всей европе, либо в англии установить запрет на продажи после окончания окна.

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  6. flamic 19.08.2019 13:05 # flamic
    Просто долбоёпъ

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