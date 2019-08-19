Почеттино указал Леви на его "огромную ошибку"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что его президент Даниэль Леви и руководители других клубов Премьер-Лиги осознали свою ошибку, решив закрывать летнее трансферное окно перед стартом сезона.

В новый сезон "шпоры" вступают с опасениями насчет Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена, у которых идет заключительный год по контрактом. Если эти игроки покинут клуб, купить им замену уже будет невозможно.



В отличие от клубов вроде "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" не обладает достаточной финансовой мощью, чтобы отразить интерес к своим звездам, и Почеттино предлагает другим участникам Премьер-Лиги подумать о том, чтобы снова закрывать трансферное окно вместе с остальной Европой.



"Я с самого начала не был согласен с ранним закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге, но в тот момент они были уверены, что это будет во благо".



"Но я думаю, теперь он (Леви) и многие другие осознали, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, мы исправим эту проблему к следующему сезону. Думаю, нам нужно вернуться к прежним срокам окна, как во всей Европе. Это очень важно, когда ты выступаешь в Лиге Европы или Лиге Чемпионов".



"Команды из Лиги Чемпионов могут создавать проблемы в команде вроде нашей, и это настолько очевидно, что я как тренер не могу быть счастлив этим. Я не могу быть счастлив, что эти последние три-четыре недели лета определенные клубы из Европы могут отвлекать твою команду".



"На мой взгляд, это не соответствует здравому смыслу, и нам нужно поскорее вернуться к прежним срокам. Надеюсь, боссы клубов Премьер-Лиги быстро договорятся об этом", — цитирует Почеттино The Telegraph.