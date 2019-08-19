Давид Луис ушел из "Челси" из-за амбиций
Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что ушел из "Челси" этим летом из-за амбиций.
В минувшую субботу Луис дебютировал за свой новый клуб, поспособствовав победе 2:1 над "Бернли". Присоединившись к "канонирам", Давид вышел из зоны комфорта и решил попробовать нечто новое вместо того, чтобы сидеть на лавке "Челси".
"Я парень с амбициями, и поэтому я перешел сюда. Я бы мог остаться в комфортной зоне, получать деньги и не напрягаться. Однако мне нравится откликаться за новые вызовы и постигать новое в жизни".
"Это позволяет мне дышать и придает мотивации, а также позволяет наслаждаться жизнью. Когда я закончу играть, и мне придется заниматься чем-то другим каждый день, я буду скучать по футболу".
"В первую очередь я пытаюсь быть честным и искренним с самим собой, когда берусь за новое. Каждый знает, что я был так счастлив в "Челси" и выиграл там много трофеев, однако я по душам поговорил с Лэмпсом, и у него были другие идеи насчет меня".
"Поэтому лучше всего для меня было проявить уважение к клубу и уйти за новым вызовом — а также позволить Лэмпсу делать свою работу по-своему", — цитирует Луиса Sky Sports.
19.08.2019 12:00
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все пенсы поливают его грязью, а чувак не захотел сидеть на лавке, и ушел туда где будет играть. и даже из квартирки переезжать не пришлось.
вот если он забъет дальним или со штрафного или головой в ворота челси и будет праздновать гол - тогда да
а пока что на него бочку катить.
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правильно, 32 уже. пенсам ближайшие лет 5 ничего не светит, там только ленивые аспилькуэты с виллианами на контрактах в пол ноги катают.
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из-за амбиций "Челси", видимо
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