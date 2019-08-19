Давид Луис ушел из "Челси" из-за амбиций

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что ушел из "Челси" этим летом из-за амбиций.

В минувшую субботу Луис дебютировал за свой новый клуб, поспособствовав победе 2:1 над "Бернли". Присоединившись к "канонирам", Давид вышел из зоны комфорта и решил попробовать нечто новое вместо того, чтобы сидеть на лавке "Челси".



"Я парень с амбициями, и поэтому я перешел сюда. Я бы мог остаться в комфортной зоне, получать деньги и не напрягаться. Однако мне нравится откликаться за новые вызовы и постигать новое в жизни".



"Это позволяет мне дышать и придает мотивации, а также позволяет наслаждаться жизнью. Когда я закончу играть, и мне придется заниматься чем-то другим каждый день, я буду скучать по футболу".



"В первую очередь я пытаюсь быть честным и искренним с самим собой, когда берусь за новое. Каждый знает, что я был так счастлив в "Челси" и выиграл там много трофеев, однако я по душам поговорил с Лэмпсом, и у него были другие идеи насчет меня".



"Поэтому лучше всего для меня было проявить уважение к клубу и уйти за новым вызовом — а также позволить Лэмпсу делать свою работу по-своему", — цитирует Луиса Sky Sports.