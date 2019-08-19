Де Брюйне: "Может быть, ему отрубить свою руку и играть без нее?"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продолжил критиковать обновленные правила в отношении игры рукой.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" Де Брюйне и партнеры недосчитались гола Габриэля Жезуса в компенсированное время, хотя этот гол мог бы принести им победу.



Гол Жезуса был отменен из-за того, что по пути к бразильцу мяч задел руку Эмерика Лапорта. Разглядеть это случайное касание позволила система VAR, однако у Де Брюйне есть к этому большие вопросы.



"Они создали это новое правило насчет игры рукой. Когда я посмотрел видео, то убедился, что он никак не мог убрать свою руку. Как ему быть? Может быть, отрубить свою руку и играть без нее?"



"Он ничего не мог поделать, потому что Нико (Отаменди, делавший передачу на Жезуса) находился в 10 сантиметрах от него и играл головой по мячу. На таком расстоянии и за такое время невозможно среагировать".



"Мы имеем, что имеем. Я старомоден и не являюсь большим фанатом VAR. Думаю, вы поймете меня, если хотите сделать футбол лучше", — цитирует Де Брюйне The Independent.



Отметим, в той ситуации Лапорт вел борьбу с Оливером Скиппом. Если бы мяч задел случайным образом руку не Эмерика, а полузащитника "шпор", то игра продолжилась бы при условии, что рука игрока обороняющейся команды находится в естественном положении.



"После матча мне сказали, что если бы мяч попал в руку игрока "Тоттенхэма", мы бы не получили пенальти, так что я не понимаю это правило. Я совершенно его не понимаю. Его нужно оспорить", — добавил Кевин.