Де Брюйне: "Может быть, ему отрубить свою руку и играть без нее?"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продолжил критиковать обновленные правила в отношении игры рукой.
В субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" Де Брюйне и партнеры недосчитались гола Габриэля Жезуса в компенсированное время, хотя этот гол мог бы принести им победу.
Гол Жезуса был отменен из-за того, что по пути к бразильцу мяч задел руку Эмерика Лапорта. Разглядеть это случайное касание позволила система VAR, однако у Де Брюйне есть к этому большие вопросы.
"Они создали это новое правило насчет игры рукой. Когда я посмотрел видео, то убедился, что он никак не мог убрать свою руку. Как ему быть? Может быть, отрубить свою руку и играть без нее?"
"Он ничего не мог поделать, потому что Нико (Отаменди, делавший передачу на Жезуса) находился в 10 сантиметрах от него и играл головой по мячу. На таком расстоянии и за такое время невозможно среагировать".
"Мы имеем, что имеем. Я старомоден и не являюсь большим фанатом VAR. Думаю, вы поймете меня, если хотите сделать футбол лучше", — цитирует Де Брюйне The Independent.
Отметим, в той ситуации Лапорт вел борьбу с Оливером Скиппом. Если бы мяч задел случайным образом руку не Эмерика, а полузащитника "шпор", то игра продолжилась бы при условии, что рука игрока обороняющейся команды находится в естественном положении.
"После матча мне сказали, что если бы мяч попал в руку игрока "Тоттенхэма", мы бы не получили пенальти, так что я не понимаю это правило. Я совершенно его не понимаю. Его нужно оспорить", — добавил Кевин.
19.08.2019 11:00
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Последние комментарии:
Просто лузерные хуесосы хорошо ротируют
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Правило стоит доработать.
На месте судьи я бы гол засчитал. Урок Сити задел мяч неумышленно.
Одно я знаю точно - прежний КДБ вернулся, за его игрой приятно наблюдать.
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Клоп мрась уже 2 год насасывает. Урод
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Ну, кстати, заодно интересно узнать насколько вообще можно отматывать назад вплоть до не засчитанной судьёй руки, чтобы отменить гол? Жезус то всё норм сделал и руками не играл.
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рыжий долго сохнет.
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С этим ВАР будут лет 10 вводить новые правила, каждыи год менять их и так далее.
П.С. Ппц пидоры портовые горят.
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в данном случае есть разница между игрой рукой атакующего и обороняющегося. остановка игры и пендаль являются наказанием для игрока обороняющейся команды за умышленную игру рукой, поэтому неумышленная игра рукой не может служить основанием для пенальти. а то же время игрок атакующей команды, если неумышленно играет рукой, тоже ни в чем не виноват, но нарушается порядок забивания гола. хотя в принципе в качестве компромисса между атакующей и обороняющейся командой можно было бы останавливать игру и назначать спорный мяч при неумышленной игре рукой, независимо от того, кто сыграл. так было бы честно по отношению к обеим командам.
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Рыжий прав, правило надо доработать.
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Ну объективно из-за вара сити отлетел в прошлом году и лишился лч, так что их горение можно понять.
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В принципе рыжего можно понять,много сил на матче отдал,обида
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Пенс однажды, пенс навсегда.
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Рыжая бестолковка понять не может что в футболе правила есть.
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плак-плак )))) Еще и нырки стерлинга-куна и прочих дайверов к пенкам не приведут )))
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Задолбал уже ныть.
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Де Брюйне: "Может быть, ему отрубить свою руку и играть без нее, как Кепа?"
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Кто-нибудь остановите этого оголтелого бомбящего бельгийца. Он походу как и его лысый хозяин не догоняют, что это не вопрос разногл судейства для Тоттенхэма и сити. Это немного разная трактовка ситуации для оборонцев и атакующих. Потому что атакующим проще извлечь реальную выгоду от случайной игры рукой. Защитникам же, чтобы реально спасти ситуацию нужно именно играть рукой. И чтобы всякие уeбки по типу Де Брюйне не били целенаправлено в руки защитникам имеется подобное отличие. Потому возможно нужно правила доработать, но смысл подобный подход имеет.
Лучше пусть с таким же энтузиазмом поорут о своем требле подаренном судьями.
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Кеша прав, если честно. Тогда пусть в обратном направлении ставят пенальти, если игрок даже случайно коснулся мяча в своей штрафной. И, кстати, мяч по-любому бы пришёл к иисусу
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Как горит пукан у этого пенсо-голубого
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то есть он предлагает засчитывать голы Сити/ забитые с помощью рук?
наркоман чтоле?
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