Де Брюйне: "Может быть, ему отрубить свою руку и играть без нее?"

Оливер Скипп и Эмерик Лапорт Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продолжил критиковать обновленные правила в отношении игры рукой.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" Де Брюйне и партнеры недосчитались гола Габриэля Жезуса в компенсированное время, хотя этот гол мог бы принести им победу.

Гол Жезуса был отменен из-за того, что по пути к бразильцу мяч задел руку Эмерика Лапорта. Разглядеть это случайное касание позволила система VAR, однако у Де Брюйне есть к этому большие вопросы.

"Они создали это новое правило насчет игры рукой. Когда я посмотрел видео, то убедился, что он никак не мог убрать свою руку. Как ему быть? Может быть, отрубить свою руку и играть без нее?"

"Он ничего не мог поделать, потому что Нико (Отаменди, делавший передачу на Жезуса) находился в 10 сантиметрах от него и играл головой по мячу. На таком расстоянии и за такое время невозможно среагировать".

"Мы имеем, что имеем. Я старомоден и не являюсь большим фанатом VAR. Думаю, вы поймете меня, если хотите сделать футбол лучше", — цитирует Де Брюйне The Independent.

Отметим, в той ситуации Лапорт вел борьбу с Оливером Скиппом. Если бы мяч задел случайным образом руку не Эмерика, а полузащитника "шпор", то игра продолжилась бы при условии, что рука игрока обороняющейся команды находится в естественном положении.

"После матча мне сказали, что если бы мяч попал в руку игрока "Тоттенхэма", мы бы не получили пенальти, так что я не понимаю это правило. Я совершенно его не понимаю. Его нужно оспорить", — добавил Кевин.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 19.08.2019 12:30 # mancityman
    Просто лузерные хуесосы хорошо ротируют

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  2. liverpool888 19.08.2019 12:29 # liverpool888
    Правило стоит доработать.
    На месте судьи я бы гол засчитал. Урок Сити задел мяч неумышленно.
    Одно я знаю точно - прежний КДБ вернулся, за его игрой приятно наблюдать.

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  3. gandalf 19.08.2019 12:11 # gandalf
    Клоп мрась уже 2 год насасывает. Урод

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  4. lampard78 19.08.2019 12:04 # lampard78
    Ну, кстати, заодно интересно узнать насколько вообще можно отматывать назад вплоть до не засчитанной судьёй руки, чтобы отменить гол? Жезус то всё норм сделал и руками не играл.

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  5. alexomck 19.08.2019 11:55 # alexomck
    рыжий долго сохнет.

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  6. high-malvern 19.08.2019 11:55 # high-malvern
    С этим ВАР будут лет 10 вводить новые правила, каждыи год менять их и так далее.

    П.С. Ппц пидоры портовые горят.

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  7. danilych89 19.08.2019 11:46 # danilych89
    в данном случае есть разница между игрой рукой атакующего и обороняющегося. остановка игры и пендаль являются наказанием для игрока обороняющейся команды за умышленную игру рукой, поэтому неумышленная игра рукой не может служить основанием для пенальти. а то же время игрок атакующей команды, если неумышленно играет рукой, тоже ни в чем не виноват, но нарушается порядок забивания гола. хотя в принципе в качестве компромисса между атакующей и обороняющейся командой можно было бы останавливать игру и назначать спорный мяч при неумышленной игре рукой, независимо от того, кто сыграл. так было бы честно по отношению к обеим командам.

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  8. lfcynwa 19.08.2019 11:43 # lfcynwa
    Рыжий прав, правило надо доработать.

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  9. ganinilyha 19.08.2019 11:40 # ganinilyha
    Ну объективно из-за вара сити отлетел в прошлом году и лишился лч, так что их горение можно понять.

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  10. liverbro 19.08.2019 11:29 # liverbro
    В принципе рыжего можно понять,много сил на матче отдал,обида

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  11. elprimer 19.08.2019 11:29 # elprimer
    Пенс однажды, пенс навсегда.

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  12. weorlfc 19.08.2019 11:25 # weorlfc
    Рыжая бестолковка понять не может что в футболе правила есть.

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  13. vals1702 19.08.2019 11:24 # vals1702
    плак-плак )))) Еще и нырки стерлинга-куна и прочих дайверов к пенкам не приведут )))

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  14. scouser2005 19.08.2019 11:18 # scouser2005
    Задолбал уже ныть.

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  15. shakur 19.08.2019 11:17 # shakur
    Де Брюйне: "Может быть, ему отрубить свою руку и играть без нее, как Кепа?"

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  16. manchester-united 19.08.2019 11:14 # manchester-united
    Кто-нибудь остановите этого оголтелого бомбящего бельгийца. Он походу как и его лысый хозяин не догоняют, что это не вопрос разногл судейства для Тоттенхэма и сити. Это немного разная трактовка ситуации для оборонцев и атакующих. Потому что атакующим проще извлечь реальную выгоду от случайной игры рукой. Защитникам же, чтобы реально спасти ситуацию нужно именно играть рукой. И чтобы всякие уeбки по типу Де Брюйне не били целенаправлено в руки защитникам имеется подобное отличие. Потому возможно нужно правила доработать, но смысл подобный подход имеет.
    Лучше пусть с таким же энтузиазмом поорут о своем требле подаренном судьями.

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  17. januzaj00 19.08.2019 11:13 # januzaj00
    Кеша прав, если честно. Тогда пусть в обратном направлении ставят пенальти, если игрок даже случайно коснулся мяча в своей штрафной. И, кстати, мяч по-любому бы пришёл к иисусу

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  18. chr1s8rown 19.08.2019 11:09 # chr1s8rown
    Как горит пукан у этого пенсо-голубого

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  19. gidro-met 19.08.2019 11:07 # gidro-met
    то есть он предлагает засчитывать голы Сити/ забитые с помощью рук?

    наркоман чтоле?

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