Льоренте надеется, что его позовут в "Юнайтед"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте надеется получить приглашение от "Манчестер Юнайтед".

В данный момент Льоренте является свободным агентом, проведя два предыдущих сезона в "Тоттенхэме". "Шпоры" хотели сохранить Фернандо, однако тот не согласился на понижение зарплаты при сомнительных перспективах выходить на поле.



Экс-игрок "Суонси" имеет на руках немало предложений от клубов Италии и Испании, однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что Льоренте надеется остаться в Премьер-Лиге.



Представители 34-летнего испанца уже контактируют с "красными дьяволами", которым не помешал бы нападающий таранного типа после отъезда Ромелу Лукаку в "Интер".



Льоренте смог бы добавить опыта молодой команде Оле Гуннара Сульшера, а Лига Европы, где в этом сезоне выступит "Юнайтед", позволило бы Фернандо получать игровую практику.