Сульшер: "У меня слишком много центральных защитников"

Виктор Линделеф и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что теперь у него слишком много центральных защитников.

Этим летом "красные дьяволы" потратили 80 миллионов фунтов на приобретение Харри Магуайра из "Лестера". А на роль его партнера по центру обороны претендуют Виктор Линделеф, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эрик Байи, Аксель Туанзебе и Маркос Рохо.

Естественно, Сульшер не может обеспечить всех этих защитников игровой практикой, поэтому кому-нибудь придется уйти с "Олд Траффорд" до 2 сентября.

"У меня слишком много центральных защитников, чтобы каждый оставался счастлив. Однако нам нужно побеждать и выигрывать матчи, поэтому мы будем выбирать тех игроков, которые обеспечат нам наибольшие шансы на победу".

"Все они являются классными центральными защитниками, и некоторые из них нам понадобятся. С учетом травмированного Эрика Байи, у нас шестеро центральных защитников, что, возможно, на одного больше, чем нужно, чтобы каждый был при деле", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. lambert757 19.08.2019 09:39 # lambert757
    Нужно было рохо продавать, а Туанзебе в аренду отдавать в Астон виллу. Теперь он практически не будет инрать

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  2. dragonishka 19.08.2019 09:13 # dragonishka
    Джонс и Байи снова будут поломанными весь сезон. О чем он?

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