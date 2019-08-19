Сульшер: "У меня слишком много центральных защитников"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что теперь у него слишком много центральных защитников.

Этим летом "красные дьяволы" потратили 80 миллионов фунтов на приобретение Харри Магуайра из "Лестера". А на роль его партнера по центру обороны претендуют Виктор Линделеф, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эрик Байи, Аксель Туанзебе и Маркос Рохо.



Естественно, Сульшер не может обеспечить всех этих защитников игровой практикой, поэтому кому-нибудь придется уйти с "Олд Траффорд" до 2 сентября.



"У меня слишком много центральных защитников, чтобы каждый оставался счастлив. Однако нам нужно побеждать и выигрывать матчи, поэтому мы будем выбирать тех игроков, которые обеспечат нам наибольшие шансы на победу".



"Все они являются классными центральными защитниками, и некоторые из них нам понадобятся. С учетом травмированного Эрика Байи, у нас шестеро центральных защитников, что, возможно, на одного больше, чем нужно, чтобы каждый был при деле", — цитирует Сульшера Sky Sports.