Абрахэм хочет заткнуть своих ненавистников

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что пытается игнорировать критику в свой адрес и хочет заткнуть своих ненавистников.

21-летний англичанин подвергся оскорблениям, в том числе расистского характера, в социальных сетях после своего рокового промаха в серии пенальти в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" в прошлую среду.



Антирасистская организация Kick It Out назвала такую реакцию "предсказуемой, но не менее отвратительной", а Премьер-Лига пообещала принять "самые строгие меры". Сам же Абрахэм хочет использовать это как мотивацию.



"Такого рода вещи происходят в футболе. К сожалению, на сей раз досталось мне. Мне уже приходилось исполнять пенальти, находясь под давлением, и я их забивал. К сожалению, в этот раз я промахнулся".



"Я подвергся кое-каким оскорблениям, но я позитивный малый. Я не слушаю чепуху и не слушаю людей, которые пытаются тебя сломать. Я просто пытаюсь сосредоточиться на себе и продолжать делать свою работу".



"Тебе просто хочется заткнуть своих ненавистников. Ты просто хочешь играть и чтобы за тебя говорил твой футбол", — цитирует Абрахэма Sky Sports.