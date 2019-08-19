Лэмпард: "Ненавижу, когда усталость используют как оправдание"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что усталость не может быть главным оправданием провалу его команды во втором тайме матча с "Лестером".

Во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "лис" подопечные Лэмпарда значительно сбавили обороты, отдав инициативу сопернику и пропустив ответный гол. Можно даже сказать, что "Челси" повезло удержать ничью 1:1.

Спад "Челси" после перерыва было бы логично объяснить усталостью, ведь в минувшую среду "синие" провели 120 минут против "Ливерпуля" в Стамбуле в матче за Суперкубок Европы.

Однако Лэмпард не думает, что все дело в усталости, и приводит в пример "Ливерпуль", который, несмотря на обстоятельства, победил "Саутгемптон" хотя проводил свой матч на сутки раньше и на выезде.

"Я ненавижу, когда усталость используют как оправдание, но это было одним из факторов во втором тайме. Я видел игру "Ливерпуля" вчера, и я знаю, как тяжело им пришлось. 120 минут, обратный перелет, до пяти утра на ногах... Думаю, это сказалось на нас в заключительной стадии матча".

"Но повторюсь: мы достаточно хороши, чтобы контролировать этот фактор и лучше действовать с мячом. Я слегка сочувствую игрокам, но все равно не хочу использовать усталость как главное оправдание", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лестер, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1347

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  1. alexomck 19.08.2019 07:14 # alexomck
    читает фапл:)

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  2. naby-keita 19.08.2019 06:55 # naby-keita
    Пинсы с фапли обоссаны. Лул

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  3. danyar 19.08.2019 06:31 # danyar
    Разберись с защитниками

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  4. keane16 19.08.2019 06:14 # keane16
    Обосцал астера по полной)) ебать зашквар

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  5. iskander8sg 19.08.2019 06:12 # iskander8sg
    Даже Фрэнк ссыт на тупорылых, пенсовских бичей с фапла)
    Ахахахаха. Самое дно)

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