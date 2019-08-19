Сульшер: "Погба останется в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер попытался закрыть вопрос с будущим Поля Погба, заверив, что полузащитник не покинет "Олд Траффорд" до закрытия трансферного окна в Европе.
Согласно слухам, "Реал" и "Ювентус" сохраняют интерес к Погба, а сам Поль даже не делает секрета из своего желания покинуть "Олд Траффорд".
Несмотря на то, что Погба готов хоть завтра сорваться в Мадрид или Турин, 26-летний француз остается ключевой фигурой для Сульшера, который вдобавок уже не имеет возможности выйти на трансферный рынок и купить другого полузащитника. Для Оле Гуннара этот вопрос закрыт.
"Да, он останется. Вы постоянно спрашиваете насчет Поля, но я не вижу ничего странного, когда он говорит, что ему нравится в компании этих партнеров по команде, ему нравится, чем он занимается, ему нравится делать свою работу и наслаждаться игрой в футбол".
"Конечно, Поль такой игрок, что в отношении него всегда есть какие-то вопросы. Не было ни одной пресс-конференции, когда бы мне не задали вопрос насчет Поля Погба, хотя в 80 процентах случаев он говорит, что наслаждается своей игрой и пребыванием здесь".
"У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет Поля", — цитирует Сульшера The Guardian.
19.08.2019 05:55
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«Ювентус» сообщил экс-игроку «Красных» Эмре Джану что он: «больше не нужен».
Если бы Ювентус его не забрал, то не купили бы Фаба, судя по всему. Аллилуйя.
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Арсенал чемпион!
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Сульшер: «Погба останется на бутылке»
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Итоги 2 тура #aplo4ka:
Блюсвин 1 балл
Ssa 1 балл
Остальные 0 баллов.
Общий зачем я reams блюсвин и ssa по 1 баллу. Остальные 0 баллов.
Отдельно хочется сказать что очень смелый пресс зашёл у ssa Арс и Эвертон п1 и Челси х
Общий кэф выше 11. Очень хорошо для прогноза. Кстати у кого какой рекорд по удачным экспрессам? Мой около 100 кэф зашел
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Хазард бежал из Челси при первой возможности, в МЮ за эмблему играют - вся разница.
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Источник: http://88.198.18.47/posts/41/
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Мне тут захотелось подумать на тему Инт играется по сценарию. Так вот, историю с золушкой (ОГ) повторять было бы глупо, да и Инт китайский, надо бросить кость чинг-чонгам, плюс три года готовилась почва под ВП, их тоже заюзают в этом году. Так вот. В этом году сценарий будет об обычных китайских парнях, что трудом и упорством, а не удачей, как некоторые, все-таки вырвут победу. Но столкнутся с трудностями. А именно страшной русской угрозой, что поначалу не казалась столь опасной, но в итоге превратилась в устрашающего монстра. Начнут ЛГД с провала в верхней сетке, где ВП в упорной борьбе осилят их 2:1. Дальше у них аж два тура в нижней сетке по соотечественникам. Это будет великая Китайская гражданская война, где они сквозь слезы отправляют своих друзей и братьев из РНГ и ВГ до дому, но управившись с великой китайской нацией, они по лузерам доберутся до финала, ведь упорство всегда окупается, разве не это говорит каждая китайская мама своему китайчонку? И там, там им предстоит битва против КРАСНОЙ МАШИНЫ, МЕДВЕДЯ, НЕ ЛЮДЕЙ, НО ДИКИХ ЗВЕРЕЙ, что голодны до победы, ведь три года русские ждали этого шанса и вот они в финале и не упустят его, ведь не упустят? И когда у китайских школьников не останется надежды... fy в решающий момент нажмет все именно так как надо и солнце взойдет над страной дешевых кроссовок, ведь их парни победят... и возликуют 2 миллиарда людей и купят все сеты, что выпустит Габен, а он выпустит эксклюзиные сеты, что делают героев китайцами. И все (Гейб) останутся счастливы
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