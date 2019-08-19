Сульшер: "Погба останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер попытался закрыть вопрос с будущим Поля Погба, заверив, что полузащитник не покинет "Олд Траффорд" до закрытия трансферного окна в Европе.

Согласно слухам, "Реал" и "Ювентус" сохраняют интерес к Погба, а сам Поль даже не делает секрета из своего желания покинуть "Олд Траффорд".



Несмотря на то, что Погба готов хоть завтра сорваться в Мадрид или Турин, 26-летний француз остается ключевой фигурой для Сульшера, который вдобавок уже не имеет возможности выйти на трансферный рынок и купить другого полузащитника. Для Оле Гуннара этот вопрос закрыт.



"Да, он останется. Вы постоянно спрашиваете насчет Поля, но я не вижу ничего странного, когда он говорит, что ему нравится в компании этих партнеров по команде, ему нравится, чем он занимается, ему нравится делать свою работу и наслаждаться игрой в футбол".



"Конечно, Поль такой игрок, что в отношении него всегда есть какие-то вопросы. Не было ни одной пресс-конференции, когда бы мне не задали вопрос насчет Поля Погба, хотя в 80 процентах случаев он говорит, что наслаждается своей игрой и пребыванием здесь".



"У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет Поля", — цитирует Сульшера The Guardian.