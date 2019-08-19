Луис рассказал о разговоре с Лэмпардом перед уходом в "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Давид Луис подтвердил, что принял решение об уходе из "Челси" после переговоров с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом.

Трансфер Луиса из одного лондонского клуба в другой в заключительный день летнего трансферного окна стал большим сюрпризом, ведь в прошлом сезоне Давид был твердым игроком стартового состава.



По словам Луиса, он согласился на предложение "Арсенала", когда понял, что Лэмпард решил сделать ставку на других игроков.



"Я получил огромное удовольствие от своего дебюта за "Арсенал". Это новый вызов в моей карьере — я принял решение сражаться за новые цели, наслаждаясь процессом".



"После переговоров с Фрэнком я понял, что у него другие планы на этот год. Мы беседовали со всей искренностью, и он дал четко понять, что у него другие идеи насчет меня".



"Поэтому я получил эту возможность принять предложение "Арсенала", который является отличным клубом".



"Я по-прежнему уважаю "Челси". Людям никогда не бывает просто понять, что происходит на самом деле".



"В своем решении я проявил уважение к "Челси" и их новому тренеру, который захотел реализовать новую философию в клубе".



"Так что я решил взяться за новое испытание и обрести новый дом, где я тоже буду стараться изо всех сил, чтобы проявлять себя", — сообщил Луис ESPN Brasil.