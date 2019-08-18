"Реал" еще сделает предложение насчет Погба

Поль Погба "Реал" собирается сделать предложение о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба до закрытия трансферного окна в испанской Ла Лиге.

Лишь на днях Матиас Погба, родной брат Поля, заявил, что 26-летний игрок сборной Франции по-прежнему хочет покинуть "Олд Траффорд".

Ранее сам Поль говорил, что хочет поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде, и в ближайшие две недели "Реал" предпримет попытку заполучить Погба, утверждает The Times.

Вместе с тем издание ожидает, что "Юнайтед" отклонит любое предложение "Реала". За последние полгода "красные дьяволы" и так лишились Маруана Феллайни с Андером Эррерой, вдобавок трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто.

Тем не менее, поступок "Реала" может оказать негативное влияние на отношения Погба и главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. "Юнайтед" рискует получить несчастного игрока в своей раздевалке.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 23:00

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  1. mindandsoul 19.08.2019 00:08 # mindandsoul
    Поздновато как-то. Это создание будет некем заменить.

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  2. lambert757 18.08.2019 23:18 # lambert757
    Пускай обе стороны идут на уступки и продадут его в следующем году

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