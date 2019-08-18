Мэддисон: "Лестер" расстроен, что не набрал три очка против "Челси"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон заявил, что его команда расстроена вернуться от "Челси" только с одним очком.

"Синие" явно переигрывали "лис" только в первой половине первого тайма матча на "Стэмфорд Бридж", закономерно открыв счет. Однако затем "Лестер" выравнял игру и даже перехватил инициативу.



Во втором тайме "Лестер" сравнял счет, и счет 1:1 остался на табло до финального свистка. Мэддисон печалит то, что его команда не использовала свои шансы вырвать победу.



"Вы видели, что наши парни были на коленях после финального свистка, потому что мы расстроены тем, как все закончилось".



"Мы имели моменты, включая меня самого. Если ты приезжаешь на "Стэмфорд Бридж" и играешь таким образом, ты должен использовать те шансы, которые создаешь".



"Уверен, оглядываясь назад на этот матч, мы будем расстроены, что не вернулись с тремя очками", — сообщил Мэддисон Sky Sports.