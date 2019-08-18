Лэмпард недоволен игрой "Челси" во втором тайме

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард недоволен тем, как его команда сбавляла обороты по ходу матча Премьер-Лиги против "Лестера".

"Челси" устроил просто сногсшибательный натиск в начале домашнего матча против "лис" и закономерно открыл счет.



Однако постепенно "Лестер" выравнял игру, а во втором тайме и вовсе перехватил инициативу, регулярно угрожая воротам Кепы Аррисабалаги даже после ответного гола. Лэмпард требует своих игроков обратить на это внимание.



"Мы действительно хорошо начали матч, великолепно играли и могли повести с перевесом в два-три гола. Мы были быстры, резки, энергичны, но затем мы позволили "Лестеру" вернуться в игру. Я не очень доволен вторым таймом, мы позволили им слишком часто контратаковать".



"Мы можем пенять только на себя. Во всех наших матчах мы демонстрировали хороший контроль мяча длительными отрезками, но мы имели недостаточно вариантов для развития атак. Мы должны чаще демонстрировать свой характер — это было посреди недели, но не было сегодня".



"Ты можешь атаковать, но не позволяй сопернику убегать в контратаку. Я здесь не для того, чтобы играть в замечательный атакующий футбол и затем пропускать после контратак. Нам нужно прибавить".



"Я не питал иллюзий и заранее знал, что такие моменты непременно будут. Мы должны поработать над своей игрой", — цитирует Лэмпарда BBC.