"Челси" едва не проиграл "Лестеру"
"Челси" остается в ожидании своей первой победы при Фрэнке Лэмпарде, сыграв дома с "Лестером" только вничью — 1:1.
Относительно матча за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард произвел только одно изменение в стартовом составе своей команды, выпустив Мейсона Маунта вместо Матео Ковачича.
Одно изменение можно было наблюдать и у "лис". Вместо Бена Чилуэлла на левом фланге обороны неожиданно появился Кристиан Фукс.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же обрушили шквал атак на ворота Каспера Шмейхеля, и оборона "Лестера" затрещала по швам.
Под таким натиском гости выдержали только шесть минут, по истечении которых Маунт коршуном бросился на Уилфрида Ндиди, отобрал мяч на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и пробил под опорную ногу Шмейхеля — 1:0.
Открыв счет, "Челси" сохранил контроль над игрой, но атаковал уже не столь рьяно. Тем не менее, еще парочку неплохих моментов "синие" создали — например, на 21-й минуте брошенный защитниками Маунт бил головой из центра штрафной после прострела Сесара Аспиликуэты, но Шмейхель правильно выбрал позицию и уверенно забрал мяч.
Постепенно "Лестеру" удалось еще успокоить игру, а моменты сошли на нет. Концовка тайма получилась убаюкивающей.
После перерыва "лисам" удалось перехватить инициативу, однако особой остроты ни на одном краю поля не возникало. Так было до 67-й минуты, пока Ндиди не перепрыгнул Аспиликуэту после подачи Джеймсом Мэддисоном углового — 1:1.
На 73-й минуте Мэддисон подхватил мяч в чужой штрафной, оторвался от защитников и пробил из убойной позиции — выше!
На 77-й минуте уже Варди мог выводить "Лестер" вперед. Джейми ворвался в штрафную на скорости и бил с края вратарской площади, но в дальний угол не попал.
"Синие" в концовке матча моментов, чтобы вырвать победу, так и не создали, а вот их соперник выглядело гораздо живее, хотя счет так и не изменился.
"Челси" был очень хорош в начале матче, но этот запал, как и против "Манчестер Юнайтед", довольно быстро сошел на нет. Чем дальше, тем "синие" играли только хуже — во втором тайме "Лестер" смотрелся предпочтительнее и вполне мог победить.
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
18.08.2019 20:25
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Последние комментарии:
Завтра все яро болеем за Погбу, чтобы вернуть ливерных на страпон!!!
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Сразу играют с вашим очком, а потом вы проплачиваете ОККО, мда
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чо там с каралевами ландону? ход пока не набрали..второй тур исчо..каклы фанады уже не писдят так резво и борзо..рентбои йобаные.сосите и дальше
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уаахаххахахаххахаххахахахахахх хахахах как же мочат бедного безвиза даже сам щольсбери ехеххехееххехеехехехехех бля кайф охуительный !!!
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Скиньте ваши номера ватсапов я вам свой член покажу. Кокое то тупое уебище живущий в 19 веке по сей день воспринимает инет всерьез выпрашивая номер ватсапа не думая шо болелы ЛФК одни натуралы. Вон отправь онли ливерпуку
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ry-l: Пенсы, как челси катает? Кто смотрит?
bezviz: На спокойняке возит, затрат энергии максимум 30%, летер так вообще ничего не создал
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Обожаю эти "диалоги о животных" после первых 15ти минут в играх пенсов))))
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Те, кто хуесосит окко, епта, типы в первый раз показывают футбик на такой платформе, вообще такое в Рашке впервые. Ясен банан сыро сейчас, есть косяки, но они исправляют их, по крайней мере стараются. Контента больше чем на хач тв. Да, за 350р было куда проще и пижжи в плане качества картинки на тв палить футбик, но раз Манделаки прошляпилась с ЭйПиЭл, приходится платить за онлайн-кинотеатр. Благо мы не каклы и можем себе это позволить.
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VARдиола и генетические пенсы - главные сосольды недели
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У каклов показывают и АПЛ, и ЛЧ, однако в прошлом году они смотрели сопки с хач тв, а в этом году палят пиратские трансляции с окко ;DD
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кто тупее.
сасидж или сепар? Хотя по-моему у них и вовсе 1 мозг на двоих
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Давай уже в Чемпионшип эту помойку Френк, заебал этот говноклуб в элите апл находиться
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Норм подожгли Артуро) казалось бы всё ясно, как божий день, но тип отстаивает какие-то нелепые (даже для пенса со стажем) взгляды, оправдываясь, как шлюха, которая кичилась тем, что проглотит, но подавилась)
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Пиздец как же я доволен, что приобрел подписку Окко спорт.
Да на телевизоре лаги есть, а если с ноутбука смотреть - то все в идеале.
Конечно это стоило 3к, за то за эти деньги я лишился головной боли - поиск нелагающей сопки, фризы которые сводят с ума и пиксельную графику бегающие квадратики и рекламные баннеры. Все это в прошлом теперь нажимаю 1 кнопку и тупо кайфую.
КАААААЕЕЕЕЕЕФФФФФ.
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Зума уже лучше Ван Дейка (с) шымкенстски
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Верю в Лэмпса,все наладится....
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18.08.2019 18:38 #
bezviz
Первый пошел, изи катка!
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18.08.2019 18:38 #
bezviz
Аристократы!
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Источник: http://fapl.ru/posts/72824/?c=1#c6963633
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Наливаю в рот суп - у него встает хуй
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Очко.спорт - инет 100 Мбит, смотрю в фулл хд на 1920м монике, по идее где-то мегабит 16-20 в секунду должно быть. Итого -лаг (!) в 30 секунд.
3 косаря на ветер, если б не комментаторы то надо было б возврат требовать. Пиздец сырое все.
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какое же место займет Челси... без трансферов, с не опытным тренером и не обкатанным, на уровне АПЛ, молодняком?
5 команд из топ-6 усилились или не нуждались + есть вполне не бедные и злые лисы, волки и конфеты, которые с удовольствием займут место любого оступившегося из топ-6.
6 займут и будет успехом для команды в этом сезоне, как для владельцев фз.
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Вы совсем ебанутые?!
Эт только второй тур
Какаую то болие лимение оценку Фрэнки можно давать только после 10 туров
Получится у него все, в топ4 заползет
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