"Челси" едва не проиграл "Лестеру"

Уилфрид Ндиди "Челси" остается в ожидании своей первой победы при Фрэнке Лэмпарде, сыграв дома с "Лестером" только вничью — 1:1.

Относительно матча за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард произвел только одно изменение в стартовом составе своей команды, выпустив Мейсона Маунта вместо Матео Ковачича.

Одно изменение можно было наблюдать и у "лис". Вместо Бена Чилуэлла на левом фланге обороны неожиданно появился Кристиан Фукс.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же обрушили шквал атак на ворота Каспера Шмейхеля, и оборона "Лестера" затрещала по швам.

Под таким натиском гости выдержали только шесть минут, по истечении которых Маунт коршуном бросился на Уилфрида Ндиди, отобрал мяч на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и пробил под опорную ногу Шмейхеля — 1:0.

Открыв счет, "Челси" сохранил контроль над игрой, но атаковал уже не столь рьяно. Тем не менее, еще парочку неплохих моментов "синие" создали — например, на 21-й минуте брошенный защитниками Маунт бил головой из центра штрафной после прострела Сесара Аспиликуэты, но Шмейхель правильно выбрал позицию и уверенно забрал мяч.

Постепенно "Лестеру" удалось еще успокоить игру, а моменты сошли на нет. Концовка тайма получилась убаюкивающей.

После перерыва "лисам" удалось перехватить инициативу, однако особой остроты ни на одном краю поля не возникало. Так было до 67-й минуты, пока Ндиди не перепрыгнул Аспиликуэту после подачи Джеймсом Мэддисоном углового — 1:1.

На 73-й минуте Мэддисон подхватил мяч в чужой штрафной, оторвался от защитников и пробил из убойной позиции — выше!

На 77-й минуте уже Варди мог выводить "Лестер" вперед. Джейми ворвался в штрафную на скорости и бил с края вратарской площади, но в дальний угол не попал.

"Синие" в концовке матча моментов, чтобы вырвать победу, так и не создали, а вот их соперник выглядело гораздо живее, хотя счет так и не изменился.

"Челси" был очень хорош в начале матче, но этот запал, как и против "Манчестер Юнайтед", довольно быстро сошел на нет. Чем дальше, тем "синие" играли только хуже — во втором тайме "Лестер" смотрелся предпочтительнее и вполне мог победить.

"Челси" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 20:25

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Последние комментарии:




  1. gandalf 18.08.2019 22:16 # gandalf
    Завтра все яро болеем за Погбу, чтобы вернуть ливерных на страпон!!!

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  2. narcot 18.08.2019 22:16 # narcot
    Сразу играют с вашим очком, а потом вы проплачиваете ОККО, мда

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  3. frisby 18.08.2019 22:10 # frisby
    чо там с каралевами ландону? ход пока не набрали..второй тур исчо..каклы фанады уже не писдят так резво и борзо..рентбои йобаные.сосите и дальше

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  4. roberto-89 18.08.2019 22:01 # roberto-89
    уаахаххахахаххахаххахахахахахх хахахах как же мочат бедного безвиза даже сам щольсбери ехеххехееххехеехехехехех бля кайф охуительный !!!

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  5. liverpo0ol 18.08.2019 22:01 # liverpo0ol
    Скиньте ваши номера ватсапов я вам свой член покажу. Кокое то тупое уебище живущий в 19 веке по сей день воспринимает инет всерьез выпрашивая номер ватсапа не думая шо болелы ЛФК одни натуралы. Вон отправь онли ливерпуку

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  6. bushwacka 18.08.2019 21:57 # bushwacka
    ____________________________________________________________
    ry-l: Пенсы, как челси катает? Кто смотрит?

    bezviz: На спокойняке возит, затрат энергии максимум 30%, летер так вообще ничего не создал
    ____________________________________________________________


    Обожаю эти "диалоги о животных" после первых 15ти минут в играх пенсов))))

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  7. slash-lfc 18.08.2019 21:57 # slash-lfc
    Те, кто хуесосит окко, епта, типы в первый раз показывают футбик на такой платформе, вообще такое в Рашке впервые. Ясен банан сыро сейчас, есть косяки, но они исправляют их, по крайней мере стараются. Контента больше чем на хач тв. Да, за 350р было куда проще и пижжи в плане качества картинки на тв палить футбик, но раз Манделаки прошляпилась с ЭйПиЭл, приходится платить за онлайн-кинотеатр. Благо мы не каклы и можем себе это позволить.

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  8. caxar 18.08.2019 21:56 # caxar
    VARдиола и генетические пенсы - главные сосольды недели

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  9. slash-lfc 18.08.2019 21:51 # slash-lfc
    У каклов показывают и АПЛ, и ЛЧ, однако в прошлом году они смотрели сопки с хач тв, а в этом году палят пиратские трансляции с окко ;DD

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  10. thegodfather 18.08.2019 21:31 # thegodfather
    кто тупее.
    сасидж или сепар? Хотя по-моему у них и вовсе 1 мозг на двоих

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  11. bangladesh 18.08.2019 21:29 # bangladesh
    Давай уже в Чемпионшип эту помойку Френк, заебал этот говноклуб в элите апл находиться

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  12. keane16 18.08.2019 21:29 # keane16
    Норм подожгли Артуро) казалось бы всё ясно, как божий день, но тип отстаивает какие-то нелепые (даже для пенса со стажем) взгляды, оправдываясь, как шлюха, которая кичилась тем, что проглотит, но подавилась)

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  13. only--liverpool 18.08.2019 21:20 # only--liverpool
    Пиздец как же я доволен, что приобрел подписку Окко спорт.
    Да на телевизоре лаги есть, а если с ноутбука смотреть - то все в идеале.
    Конечно это стоило 3к, за то за эти деньги я лишился головной боли - поиск нелагающей сопки, фризы которые сводят с ума и пиксельную графику бегающие квадратики и рекламные баннеры. Все это в прошлом теперь нажимаю 1 кнопку и тупо кайфую.
    КАААААЕЕЕЕЕЕФФФФФ.

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  14. lexa-arsenal 18.08.2019 21:18 # lexa-arsenal
    Зума уже лучше Ван Дейка (с) шымкенстски

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  15. liverpool1892est 18.08.2019 21:16 # liverpool1892est
    Верю в Лэмпса,все наладится....

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  16. narcot 18.08.2019 21:16 # narcot
    18.08.2019 18:38 #
    bezviz

    Первый пошел, изи катка!
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    18.08.2019 18:38 #
    bezviz

    Аристократы!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/72824/?c=1#c6963633

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  17. rentv 18.08.2019 21:15 # rentv
    Наливаю в рот суп - у него встает хуй

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  18. imf-tau 18.08.2019 21:12 # imf-tau
    Очко.спорт - инет 100 Мбит, смотрю в фулл хд на 1920м монике, по идее где-то мегабит 16-20 в секунду должно быть. Итого -лаг (!) в 30 секунд.

    3 косаря на ветер, если б не комментаторы то надо было б возврат требовать. Пиздец сырое все.

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  19. alexomck 18.08.2019 21:12 # alexomck
    какое же место займет Челси... без трансферов, с не опытным тренером и не обкатанным, на уровне АПЛ, молодняком?
    5 команд из топ-6 усилились или не нуждались + есть вполне не бедные и злые лисы, волки и конфеты, которые с удовольствием займут место любого оступившегося из топ-6.

    6 займут и будет успехом для команды в этом сезоне, как для владельцев фз.

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  20. fowler9 18.08.2019 21:10 # fowler9
    Вы совсем ебанутые?!
    Эт только второй тур
    Какаую то болие лимение оценку Фрэнки можно давать только после 10 туров

    Получится у него все, в топ4 заползет

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