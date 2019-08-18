"Челси" едва не проиграл "Лестеру"

"Челси" остается в ожидании своей первой победы при Фрэнке Лэмпарде, сыграв дома с "Лестером" только вничью — 1:1.

Относительно матча за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард произвел только одно изменение в стартовом составе своей команды, выпустив Мейсона Маунта вместо Матео Ковачича.



Одно изменение можно было наблюдать и у "лис". Вместо Бена Чилуэлла на левом фланге обороны неожиданно появился Кристиан Фукс.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же обрушили шквал атак на ворота Каспера Шмейхеля, и оборона "Лестера" затрещала по швам.



Под таким натиском гости выдержали только шесть минут, по истечении которых Маунт коршуном бросился на Уилфрида Ндиди, отобрал мяч на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и пробил под опорную ногу Шмейхеля — 1:0.



Открыв счет, "Челси" сохранил контроль над игрой, но атаковал уже не столь рьяно. Тем не менее, еще парочку неплохих моментов "синие" создали — например, на 21-й минуте брошенный защитниками Маунт бил головой из центра штрафной после прострела Сесара Аспиликуэты, но Шмейхель правильно выбрал позицию и уверенно забрал мяч.



Постепенно "Лестеру" удалось еще успокоить игру, а моменты сошли на нет. Концовка тайма получилась убаюкивающей.



После перерыва "лисам" удалось перехватить инициативу, однако особой остроты ни на одном краю поля не возникало. Так было до 67-й минуты, пока Ндиди не перепрыгнул Аспиликуэту после подачи Джеймсом Мэддисоном углового — 1:1.



На 73-й минуте Мэддисон подхватил мяч в чужой штрафной, оторвался от защитников и пробил из убойной позиции — выше!



На 77-й минуте уже Варди мог выводить "Лестер" вперед. Джейми ворвался в штрафную на скорости и бил с края вратарской площади, но в дальний угол не попал.



"Синие" в концовке матча моментов, чтобы вырвать победу, так и не создали, а вот их соперник выглядело гораздо живее, хотя счет так и не изменился.



"Челси" был очень хорош в начале матче, но этот запал, как и против "Манчестер Юнайтед", довольно быстро сошел на нет. Чем дальше, тем "синие" играли только хуже — во втором тайме "Лестер" смотрелся предпочтительнее и вполне мог победить.



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче