"Эвертон" может предложить контракт Рибери

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири готов дать зеленый свет на приглашение в свой клуб бывшего вингера "Баварии" Франка Рибери.

Рибери находится без клуба с конца прошлого сезона, когда с ним не стала продлевать контракт "Бавария". Несмотря на свои 36 лет, Франк не спешит вешать бутсы на гвоздь.



Будучи свободным агентом, бывший игрок сборной Франции имеет на руках предложения от клубов со всего мира, включая МЛС и Азию, однако 90min утверждает, что Рибери может приехать в Премьер-Лигу.



Франк открыт к идее отправиться на "Гудисон Парк" и поиграть за амбициозную команду Марку Силвы. Теперь слово за Мошири, ведь именитый футболист рассчитывает на зарплату в 160 тысяч фунтов в неделю — столько в "Эвертоне" не получает никто.



Добавим, что ранее этим летом Мошири уже охотился за одним большим игроком. Речь о нападающем "Атлетико" Диего Косте, который не захотел вернуться в Премьер-Лигу, где ранее он выступал за "Челси".