Себальос обещает помнить о победе над "Бернли" всю жизнь

Дани Себальос Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос заявил, что на всю жизнь запомнит матч Премьер-Лиги против "Бернли".

Накануне арендуемый у "Реала" игрок отметился своим первым появлением в стартовом составе "Арсенала". Именно Себальос сделал результативные передачи на Александра Лакасетта и Пьер-Эмерик Обамеянга, что помогло "канонирам" одержать победу 2:1.

23-летний испанец, получивший официальную награду лучшему игроку матча, остался очень доволен собой и тем, что помог команде набрать три очка.

"Когда ты проводишь отличный матч и помогаешь команде добиться победы, ты чувствуешь удовлетворение и со спокойной душой возвращаешься домой, зная, что хорошо сделал свою работу".

"Правда в том, что это был один из самых особенных дней в моей жизни. Думаю, когда начинаешь дома с победы и видишь всю эту страсть в концовке матча, забыть этот день будет сложно", — цитирует Себальоса Sky Sports.


Метки Арсенал, Бернли, Премьер-Лига, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 19:00

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  1. coon4 18.08.2019 20:05 # coon4
    правильно, когда еще удастся такое повторить

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  2. xhakaboom 18.08.2019 19:57 # xhakaboom
    Топарь, лучший пз лиги!

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  3. liverfun 18.08.2019 19:18 # liverfun
    сук, годно

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  4. wilegend 18.08.2019 19:13 # wilegend
    себальос бернли разъебальос, и со спокойной душой домой съебальос

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