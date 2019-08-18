Себальос обещает помнить о победе над "Бернли" всю жизнь

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос заявил, что на всю жизнь запомнит матч Премьер-Лиги против "Бернли".

Накануне арендуемый у "Реала" игрок отметился своим первым появлением в стартовом составе "Арсенала". Именно Себальос сделал результативные передачи на Александра Лакасетта и Пьер-Эмерик Обамеянга, что помогло "канонирам" одержать победу 2:1.



23-летний испанец, получивший официальную награду лучшему игроку матча, остался очень доволен собой и тем, что помог команде набрать три очка.



"Когда ты проводишь отличный матч и помогаешь команде добиться победы, ты чувствуешь удовлетворение и со спокойной душой возвращаешься домой, зная, что хорошо сделал свою работу".



"Правда в том, что это был один из самых особенных дней в моей жизни. Думаю, когда начинаешь дома с победы и видишь всю эту страсть в концовке матча, забыть этот день будет сложно", — цитирует Себальоса Sky Sports.