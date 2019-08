Де Брюйне недоумевает по поводу правил об игре рукой

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что он находится в недоумении по поводу обновленных правил об игре рукой.

Накануне "горожане" недосчитались победы в домашнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", потому что система VAR отменила гол Габриэля Жезуса в компенсированное время.



Этот гол не был засчитан по той причине, что к Жезусу мяч попал, задев по пути руку его одноклубника Эмерика Лапорта — по новым правилам любое касание мяча рукой, даже случайное, игрока атакующей команды является нарушением.



По мнению Де Брюйне, это правило несправедливо, потому что, задень мяч в аналогичной манере руку игрока "шпор", игра могла бы продолжиться.



"Мы имеем, что имеем. Если они хотят сделать футбол лучше, они должны обратить на это внимание. Я лишь думаю, что правила должны быть четкими. Если бы мяч задел руку кого-нибудь из "Тоттенхэма", это не пенальти, но если мяч задевает нашу руку, это недопустимо".



"Это правило должно работать в обоих направлениях. Я не понимаю его как игрок. Я правда сбит с толку", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.





Today's VAR decision is really hard to take. Any attacker that commits handball, intentional or not, is now ruled a free kick?? And if you’re defending it’s fine?? It only disadvantages the attacking team.

In my opinion this rule needs to be changed. #MCITOT pic.twitter.com/TtPsB96FD0