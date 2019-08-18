Де Брюйне недоумевает по поводу правил об игре рукой

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что он находится в недоумении по поводу обновленных правил об игре рукой.

Накануне "горожане" недосчитались победы в домашнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", потому что система VAR отменила гол Габриэля Жезуса в компенсированное время.

Этот гол не был засчитан по той причине, что к Жезусу мяч попал, задев по пути руку его одноклубника Эмерика Лапорта — по новым правилам любое касание мяча рукой, даже случайное, игрока атакующей команды является нарушением.

По мнению Де Брюйне, это правило несправедливо, потому что, задень мяч в аналогичной манере руку игрока "шпор", игра могла бы продолжиться.

"Мы имеем, что имеем. Если они хотят сделать футбол лучше, они должны обратить на это внимание. Я лишь думаю, что правила должны быть четкими. Если бы мяч задел руку кого-нибудь из "Тоттенхэма", это не пенальти, но если мяч задевает нашу руку, это недопустимо".

"Это правило должно работать в обоих направлениях. Я не понимаю его как игрок. Я правда сбит с толку", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.


Метки VAR, Де Брюйне, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 18:00

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  1. toledo 18.08.2019 18:07 # toledo
    Согласен, рили куйня какая-то.

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  2. keane16 18.08.2019 18:02 # keane16
    Настоящие тупой
    А я думал, он поумнее зумы будет

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