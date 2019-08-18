Эшли Коул завершил игровую карьеру
Экс-защитник "Арсенала", "Челси" и сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении игровой карьеры.
38-летний Коул находился без клуба с конца прошлого сезона, который он провел в "Дерби". Эшли решил не искать для себя другое пристанище и теперь сосредоточится на тренерской карьере по примеру многих своих бывших товарищей по национальной команды.
Помимо двух больших лондонских клубов, Коулу также довелось поиграть за "Кристал Пэлас", "Рому" и "ЛА Гэлакси" с момента своего профессионального дебюта в 1999 году.
Эшли, на счету которого 107 матчей за сборную Англии, является самым успешным футболистом в истории Кубка Англии — семь трофеев. Также Коул выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
"После тщательных размышлений я решил, что пора повесить свои бутсы на гвоздь и перейти к следующей главе", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.
18.08.2019 17:00
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