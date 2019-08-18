Лэмпард: "Жоржиньо ведет игроков "Челси" за собой"

Жоржиньо Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил восхищение мастерством и лидерскими качествами полузащитника Жоржиньо.

Вопреки ожиданиям, после ухода Маурицио Сарри из "Челси" Жоржиньо не только сохранил свое место в стартовом составе, но и продолжает играть в прежней роли.

Итальянец бразильского происхождения проявил себя с лучшей стороны в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" в минувшую среду, и Лэмпард не мог оставить это без внимания.

"Думаю, Жоржиньо был великолепен тем вечером. Он постоянно разговаривал с партнерами и постоянно разговаривал с оборонительной линией, подстегивая их, чтобы играть в полную силу".

"Именно такие вещи и должны делать игроки. Он великолепный игрок. Я убедился в это еще на первой нашей тренировке в Дублине. Говоря о его настрое, я могу сказать, что он ведет коллектив за собой, а вдобавок он большой мастер. Мне повезло, какой выбор у меня есть в полузащите в данный момент".

"Нам приходится ломать голову, выбирая между Канте, Жоржиньо, Ковачичем, Баркли, Маунтом, вдобавок возвращается Рубен (Лофтус-Чик). Однако Жоржиньо уже показал себя как первоклассный игрок. Я доволен тем, что он видит свое будущее здесь. Его нужно рассматривать не как игрока какого-то определенного стиля, а как игрока "Челси".

"Будучи игроком, ты знаешь, что работаешь на благо клуба. Он обладает настоящей страстью к футболу и хорошей игре. Я люблю это", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Жоржиньо, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1102

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 18.08.2019 17:52 # sausage
    Ну, может с новым тренером и новым футболом раскроется по полной.

    (ответить)

  2. blackdreamer 18.08.2019 17:42 # blackdreamer
    сутулый уже в предвкущении что его выкинуть на новый год

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 18.08.2019 17:20 # lexa-arsenal
    Жоржиньо - штатный пенальтист - это наверное кошмар пенсов на последующие пару сезонов

    (ответить)

  4. kukuruzzo 18.08.2019 16:52 # kukuruzzo
    В чемпионшип

    (ответить)

  5. alexomck 18.08.2019 16:22 # alexomck
    на дно:))))

    (ответить)

  6. chebrec 18.08.2019 16:05 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: