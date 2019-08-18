Лэмпард: "Жоржиньо ведет игроков "Челси" за собой"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил восхищение мастерством и лидерскими качествами полузащитника Жоржиньо.

Вопреки ожиданиям, после ухода Маурицио Сарри из "Челси" Жоржиньо не только сохранил свое место в стартовом составе, но и продолжает играть в прежней роли.



Итальянец бразильского происхождения проявил себя с лучшей стороны в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" в минувшую среду, и Лэмпард не мог оставить это без внимания.



"Думаю, Жоржиньо был великолепен тем вечером. Он постоянно разговаривал с партнерами и постоянно разговаривал с оборонительной линией, подстегивая их, чтобы играть в полную силу".



"Именно такие вещи и должны делать игроки. Он великолепный игрок. Я убедился в это еще на первой нашей тренировке в Дублине. Говоря о его настрое, я могу сказать, что он ведет коллектив за собой, а вдобавок он большой мастер. Мне повезло, какой выбор у меня есть в полузащите в данный момент".



"Нам приходится ломать голову, выбирая между Канте, Жоржиньо, Ковачичем, Баркли, Маунтом, вдобавок возвращается Рубен (Лофтус-Чик). Однако Жоржиньо уже показал себя как первоклассный игрок. Я доволен тем, что он видит свое будущее здесь. Его нужно рассматривать не как игрока какого-то определенного стиля, а как игрока "Челси".



"Будучи игроком, ты знаешь, что работаешь на благо клуба. Он обладает настоящей страстью к футболу и хорошей игре. Я люблю это", — цитирует Лэмпарда Goal.