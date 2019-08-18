Мактоминей: "Возраст — это лишь число"

Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей уверен, что возраст не является помехой для молодого поколения звезд его команды.

Средний возраст стартового состава "красных дьяволов" в победном матче Премьер-Лиги против "Челси" неделю назад составил только 24 года и 227 дней.

Таким образом, в первом туре "Юнайтед" выставил самую молодую команду среди всех 20 участников дивизиона, однако 22-летний шотландец не видит в этом никакой проблемы.

"Это так важно, что в нашем составе есть опытные игроки. У нас есть игроки, которые выигрывали титул и завоевали много трофеев, но есть и молодые игроки, которые голодны и жаждут сражаться за место в команде".

"Только потому, что кто-то сыграл больше матчей, чем ты, не означает, что они постоянно будут выигрывать конкуренцию у тебя".

"Важно то, как ты проявляешь себя на поле, и я думаю, эта мысль закрепилась в голове каждого. Никому не гарантировано, что ты будешь играть в каждом матче. Но это признак здоровой конкуренции".

"Возраст — это лишь число, и ты понимаешь это, когда смотришь на игроков роде Килиана Мбаппе и Маркуса Рэшфорда. Уже в столь молодом возрасте они творят удивительные вещи. Они просто продолжают играть, как играли, когда были еще моложе", — сообщил Мактоминей BBC.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 15:00

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  1. ben-arfa 18.08.2019 15:25 # ben-arfa
    Вот и Адам Джонсон так подумал

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  2. tvinkovod 18.08.2019 15:11 # tvinkovod
    топарик жуткий

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  3. iskander8sg 18.08.2019 15:08 # iskander8sg
    Срок в тюрьме тоже.

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