Лэмпард: "Игра и результаты определят, как долго я буду в "Челси"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его будущее в клубе зависит от демонстрируемых результатов.

Новый сезон "синие" начали с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, а затем в серии пенальти уступили Суперкубок Европы "Ливерпулю".

В обоих матчах "Челси" показал достаточно неплохой футбол, однако Лэмпард понимает, что этого мало.

"Качество игры и результаты определят, как долго я буду здесь".

"Очень легко предаваться негативу после поражения 4:0, однако в матче против "Манчестер Юнайтед" было много хороших признаков".

"Что касается игры против "Ливерпуля", я думаю, мы были лучшей командой против одной из лучших команд мира. Мы, наверное, заслуживали победу в основное время. Мы должны этим гордиться".

"Мы должны использовать это. Надеюсь, это вселит в нас уверенность на будущее. За эти шесть недель здесь я почувствовал, что это хороший коллектив игроков с сильным духом. Мы видели это против "Ливерпуля" на поле и в раздевалке. Именно это ты и хочешь видеть, будучи тренером, потому что с этим можно работать", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 14:00

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  1. manutd-20champ 18.08.2019 15:04 # manutd-20champ
    не вовремя пришел

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  2. theo-zm 18.08.2019 14:50 # theo-zm
    Ну пока Челси на последнем месте
    «Цеплять по осени считают», но только не в Челси

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  3. osivori 18.08.2019 14:48 # osivori
    вот это верно

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  4. liverpool1892est 18.08.2019 14:40 # liverpool1892est
    Верю в Лэмпса,судя по двум играм нормальную игру ставит,да и молодежка не по годам зреет...в ЛЧ обязательно должны быть...Лэмпард как и Стиви джи легенды дпя всех поколений и на века!!!

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  5. danyar 18.08.2019 14:38 # danyar
    хватит иллюзий нужен победа

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  6. acceptodessa 18.08.2019 14:21 # acceptodessa
    Клуб помойка, который ворует молодых футболистов, а капитан ебет жен своих одноклубников.

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  7. ssa 18.08.2019 14:04 # ssa
    зима близко

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