Лэмпард: "Игра и результаты определят, как долго я буду в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его будущее в клубе зависит от демонстрируемых результатов.

Новый сезон "синие" начали с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, а затем в серии пенальти уступили Суперкубок Европы "Ливерпулю".



В обоих матчах "Челси" показал достаточно неплохой футбол, однако Лэмпард понимает, что этого мало.



"Качество игры и результаты определят, как долго я буду здесь".



"Очень легко предаваться негативу после поражения 4:0, однако в матче против "Манчестер Юнайтед" было много хороших признаков".



"Что касается игры против "Ливерпуля", я думаю, мы были лучшей командой против одной из лучших команд мира. Мы, наверное, заслуживали победу в основное время. Мы должны этим гордиться".



"Мы должны использовать это. Надеюсь, это вселит в нас уверенность на будущее. За эти шесть недель здесь я почувствовал, что это хороший коллектив игроков с сильным духом. Мы видели это против "Ливерпуля" на поле и в раздевалке. Именно это ты и хочешь видеть, будучи тренером, потому что с этим можно работать", — сообщил Лэмпард Sky Sports.