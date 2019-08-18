Лэмпард: "Игра и результаты определят, как долго я буду в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его будущее в клубе зависит от демонстрируемых результатов.
Новый сезон "синие" начали с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, а затем в серии пенальти уступили Суперкубок Европы "Ливерпулю".
В обоих матчах "Челси" показал достаточно неплохой футбол, однако Лэмпард понимает, что этого мало.
"Качество игры и результаты определят, как долго я буду здесь".
"Очень легко предаваться негативу после поражения 4:0, однако в матче против "Манчестер Юнайтед" было много хороших признаков".
"Что касается игры против "Ливерпуля", я думаю, мы были лучшей командой против одной из лучших команд мира. Мы, наверное, заслуживали победу в основное время. Мы должны этим гордиться".
"Мы должны использовать это. Надеюсь, это вселит в нас уверенность на будущее. За эти шесть недель здесь я почувствовал, что это хороший коллектив игроков с сильным духом. Мы видели это против "Ливерпуля" на поле и в раздевалке. Именно это ты и хочешь видеть, будучи тренером, потому что с этим можно работать", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
18.08.2019 14:00
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Последние комментарии:
не вовремя пришел
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Ну пока Челси на последнем месте
«Цеплять по осени считают», но только не в Челси
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вот это верно
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Верю в Лэмпса,судя по двум играм нормальную игру ставит,да и молодежка не по годам зреет...в ЛЧ обязательно должны быть...Лэмпард как и Стиви джи легенды дпя всех поколений и на века!!!
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хватит иллюзий нужен победа
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Клуб помойка, который ворует молодых футболистов, а капитан ебет жен своих одноклубников.
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зима близко
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