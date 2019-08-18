Кэхилл: "Стер из жизни последний сезон"

Защитник "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл заявил, что стер из своей памяти кошмарный прошлый сезон, в течение которого он почти не имел игровой практики в "Челси".

За весь прошлый сезон Кэхилл сыграл только два матча в Премьер-Лиге. Спустя всего год после завоевания титула в качестве капитана "синих" Гари покинул клуб свободным агентом.



По словам 33-летнего англичанина, его расставание с "Челси" было неизбежным, и Кэхилл даже не хочет вспоминать этот последний год.



"Если честно, мне кажется, что со стороны никогда не видно, насколько это тяжело на самом деле".



"Я совершенно не привык к подобному, я всегда много играл каждый сезон, пока находился в клубе, так что последний сезон вышел чудным. Я стер его из своей жизни, это был ужасный год, и я не буду его помнить в своей карьере в "Челси". Я буду помнить все предыдущие сезоны и то, какими успешными они были".



"Мой уход был неизбежным — ситуация зашла слишком далеко, особенно при том тренере. Все могло закончиться для меня только так".



"Когда ты не имеешь возможности сыграть два-три матча подряд, тебе сложно пробиться в состав, и у меня не было такой возможности. Я покинул клуб, где я обзавелся отличными друзьями и где феноменальные игроки и персонал. Я ушел с хорошими воспоминаниями", — цитирует Кэхилла Sky Sports.