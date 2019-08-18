Клопп: "Окслейд-Чемберлен сыграл блестяще"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен блестяще провел матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Напомним, Клопп не был доволен игрой Окслейд-Чемберлена в матче за Суперкубок Европы против "Челси" в минувшую среду. Юрген даже признал, что совершил ошибку, доверив Алексу место в стартовом составе.



Тем не менее, Клопп не усадил 26-летнего англичанина в запас. Спустя всего три дня после выезда в Стамбул Окслейд-Чемберлен снова появился с первых минут и помог "красным" одержать победу 2:1 на "Сент-Мэри". На сей раз Алекс полностью оправдал доверие своего наставника.



"Он сыграл блестяще. Это был другой матч, и Алекс был чрезвычайно хорош".



"Сейчас мы можем сказать, что 45 минут в среду определенно ему помогли. Он почувствовал ритм и понял, что готов к этому".



"Нам требовались перестановки после утомительного матча в среду, это было особенно важно для центра поля. Мы не могли позволить себе выпадать из игры. Мы должны были быть готовыми ко всем этим длинным забросам мяча и прочим вещам".



"Хорошо, что нам предоставилась такая возможность, и очевидно, что сегодня Окс был не так уж плох", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.