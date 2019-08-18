Клопп: "Окслейд-Чемберлен сыграл блестяще"

Алекс Окслейд-Чемберлен Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен блестяще провел матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Напомним, Клопп не был доволен игрой Окслейд-Чемберлена в матче за Суперкубок Европы против "Челси" в минувшую среду. Юрген даже признал, что совершил ошибку, доверив Алексу место в стартовом составе.

Тем не менее, Клопп не усадил 26-летнего англичанина в запас. Спустя всего три дня после выезда в Стамбул Окслейд-Чемберлен снова появился с первых минут и помог "красным" одержать победу 2:1 на "Сент-Мэри". На сей раз Алекс полностью оправдал доверие своего наставника.

"Он сыграл блестяще. Это был другой матч, и Алекс был чрезвычайно хорош".

"Сейчас мы можем сказать, что 45 минут в среду определенно ему помогли. Он почувствовал ритм и понял, что готов к этому".

"Нам требовались перестановки после утомительного матча в среду, это было особенно важно для центра поля. Мы не могли позволить себе выпадать из игры. Мы должны были быть готовыми ко всем этим длинным забросам мяча и прочим вещам".

"Хорошо, что нам предоставилась такая возможность, и очевидно, что сегодня Окс был не так уж плох", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1086

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 18.08.2019 12:30 # chelsiukpro
    Да ну нах.й этого бота. Харе что Челси не купил бегунка англика за 40лямов!

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  2. lovrentiy 18.08.2019 12:27 # lovrentiy
    Зря наверное Лемпс резерв против МЮ выставил, чтоб на финал Суперкубка сильнейших задействовать.

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  3. sausage 18.08.2019 12:24 # sausage
    "Сыграл боестяще", "был чрезвычайно хорош") Тут явный перебор, наверное хочет пожбодрить парня. Но сыграл реально лучше, чем в первом матче. Это объяснимо и это обнадёживает.

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  4. chebrec 18.08.2019 12:11 # chebrec
    Легенда арсенала

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  5. only--liverpool 18.08.2019 12:09 # only--liverpool
    о чем Я собственно и говорил
    надеюсь вернется
    так то ТОП игрочелла
    опасный, острый, креативный
    YNWA!!!

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  6. electric 18.08.2019 12:04 # electric
    На 7 по 10-балочке где-то.

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  7. ssa 18.08.2019 12:03 # ssa
    согласен, вчера неплохо отыграл. что там, Шакири решил бунт в команде устроить, микроклимат в команде испортить!!!

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  8. superperez101 18.08.2019 12:02 # superperez101
    после таких тяжелых травм капец трудно.
    у манков шоу, у колбасы аоч

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