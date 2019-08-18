Клопп: "Окслейд-Чемберлен сыграл блестяще"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен блестяще провел матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона".
Напомним, Клопп не был доволен игрой Окслейд-Чемберлена в матче за Суперкубок Европы против "Челси" в минувшую среду. Юрген даже признал, что совершил ошибку, доверив Алексу место в стартовом составе.
Тем не менее, Клопп не усадил 26-летнего англичанина в запас. Спустя всего три дня после выезда в Стамбул Окслейд-Чемберлен снова появился с первых минут и помог "красным" одержать победу 2:1 на "Сент-Мэри". На сей раз Алекс полностью оправдал доверие своего наставника.
"Он сыграл блестяще. Это был другой матч, и Алекс был чрезвычайно хорош".
"Сейчас мы можем сказать, что 45 минут в среду определенно ему помогли. Он почувствовал ритм и понял, что готов к этому".
"Нам требовались перестановки после утомительного матча в среду, это было особенно важно для центра поля. Мы не могли позволить себе выпадать из игры. Мы должны были быть готовыми ко всем этим длинным забросам мяча и прочим вещам".
"Хорошо, что нам предоставилась такая возможность, и очевидно, что сегодня Окс был не так уж плох", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
18.08.2019 12:00
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Последние комментарии:
Да ну нах.й этого бота. Харе что Челси не купил бегунка англика за 40лямов!
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Зря наверное Лемпс резерв против МЮ выставил, чтоб на финал Суперкубка сильнейших задействовать.
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"Сыграл боестяще", "был чрезвычайно хорош") Тут явный перебор, наверное хочет пожбодрить парня. Но сыграл реально лучше, чем в первом матче. Это объяснимо и это обнадёживает.
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Легенда арсенала
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о чем Я собственно и говорил
надеюсь вернется
так то ТОП игрочелла
опасный, острый, креативный
YNWA!!!
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На 7 по 10-балочке где-то.
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согласен, вчера неплохо отыграл. что там, Шакири решил бунт в команде устроить, микроклимат в команде испортить!!!
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после таких тяжелых травм капец трудно.
у манков шоу, у колбасы аоч
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