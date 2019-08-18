Гвардиола объяснил свою стычку с Агуэро

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свой разговор на повышенных тонах с нападающим Серхио Агуэро во время матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Агуэро был явно недоволен своей заменой на 66-й минуте матча, в итоге завершившегося со счетом 2:2. Ассистенту Микелю Артете пришлось буквально растаскивать игрока и тренера, которые принялись незамедлительно выяснять отношения у бровки.

Однако еще до финального свистка телевизионные камеры показали, как Агуэро и Гвардиола помирились друг с другом и нежно обнимаются. По словам Хосепа, Серхио его неправильно понял.

"Это просто недопонимание. Он думал, я злюсь на него из-за пропущенного гола, но то был угловой, а ситуация — один на один. Он думал, я недоволен им, потому что я возмущался у бровки, но я сам был игроком и знаю, каково это бывает — эмоции зашкаливали. Мы поговорили после и во время матча. Я очень его люблю как игрока", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 4392

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Последние комментарии:




  1. r-n 18.08.2019 13:17 # r-n
    Я что-то не припомню, чтобы кто-то позволял себе подобное с Арсеном Венгером или Фергюсоном!

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  2. only--liverpool 18.08.2019 12:19 # only--liverpool
    "Я очень его люблю как игрока и поёбываю иногда в подтрибунке", — цитирует Гвардиолу ESPN.

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  3. lovrentiy 18.08.2019 12:16 # lovrentiy
    Это понятно, а что там про Челси?

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  4. chelsealondon 18.08.2019 12:15 # chelsealondon
    Пососитесь ещё ...

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  5. pokersanogo 18.08.2019 11:52 # pokersanogo
    Нежно)

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  6. chebrec 18.08.2019 11:51 # chebrec
    Отец и сын

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  7. ssa 18.08.2019 11:06 # ssa
    вчера он с огурцом чуть не потрахались на поле в промежутке между забитым и в тот же момент отмененным голом)

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