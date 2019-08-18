Гвардиола объяснил свою стычку с Агуэро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свой разговор на повышенных тонах с нападающим Серхио Агуэро во время матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Агуэро был явно недоволен своей заменой на 66-й минуте матча, в итоге завершившегося со счетом 2:2. Ассистенту Микелю Артете пришлось буквально растаскивать игрока и тренера, которые принялись незамедлительно выяснять отношения у бровки.



Однако еще до финального свистка телевизионные камеры показали, как Агуэро и Гвардиола помирились друг с другом и нежно обнимаются. По словам Хосепа, Серхио его неправильно понял.



"Это просто недопонимание. Он думал, я злюсь на него из-за пропущенного гола, но то был угловой, а ситуация — один на один. Он думал, я недоволен им, потому что я возмущался у бровки, но я сам был игроком и знаю, каково это бывает — эмоции зашкаливали. Мы поговорили после и во время матча. Я очень его люблю как игрока", — цитирует Гвардиолу ESPN.