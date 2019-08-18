Гвардиола объяснил свою стычку с Агуэро
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свой разговор на повышенных тонах с нападающим Серхио Агуэро во время матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Агуэро был явно недоволен своей заменой на 66-й минуте матча, в итоге завершившегося со счетом 2:2. Ассистенту Микелю Артете пришлось буквально растаскивать игрока и тренера, которые принялись незамедлительно выяснять отношения у бровки.
Однако еще до финального свистка телевизионные камеры показали, как Агуэро и Гвардиола помирились друг с другом и нежно обнимаются. По словам Хосепа, Серхио его неправильно понял.
"Это просто недопонимание. Он думал, я злюсь на него из-за пропущенного гола, но то был угловой, а ситуация — один на один. Он думал, я недоволен им, потому что я возмущался у бровки, но я сам был игроком и знаю, каково это бывает — эмоции зашкаливали. Мы поговорили после и во время матча. Я очень его люблю как игрока", — цитирует Гвардиолу ESPN.
18.08.2019 11:00
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Последние комментарии:
Я что-то не припомню, чтобы кто-то позволял себе подобное с Арсеном Венгером или Фергюсоном!
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"Я очень его люблю как игрока и поёбываю иногда в подтрибунке", — цитирует Гвардиолу ESPN.
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Это понятно, а что там про Челси?
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Пососитесь ещё ...
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Нежно)
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Отец и сын
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вчера он с огурцом чуть не потрахались на поле в промежутке между забитым и в тот же момент отмененным голом)
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