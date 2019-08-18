"Юнайтед" готов заплатить Рохо, чтобы тот ушел
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить защитнику Маркосу Рохо, лишь бы тот покинул "Олд Траффорд".
С приходом Харри Магуайра в команде Оле Гуннара Сульшера образовался ощутимый избыток центральных защитников. Помимо новобранца из "Лестера", главный тренер "красных дьяволов" располагает на этой позиции Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Виктором Линделефом, Эриком Байи и как раз Рохо.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Сульшер дал ясно понять Рохо, что именно Маркос является для него лишним и не сможет рассчитывать на игровую практику в "Юнайтед".
Однако у Маркоса остается еще два года по подписанному в марте 2018 контракту с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю, и пока "дьяволам" не удалось найти покупателя, который согласился бы заплатить требуемые 20 млн. фунтов и взять на баланс 29-летнего аргентинца.
Остаточная стоимость контракта Рохо составляет 13.5 млн. фунтов, и "Юнайтед" собирается выплатить значительную долю этой суммы, лишь бы Маркос ушел в другой клуб.
Сообщается, что "дьяволы" надеются договориться с Рохо на предстоящей неделе. Сам Маркос уже присматривает для себя пристанище в Испании или Италии. Также в услугах защитника заинтересован "Фенербахче".
18.08.2019 10:00
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платят чтоб от них ушли, ахахахаха, до чего докатился мю)))
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Зачем вообще его брали. Его уровень, максимум это эвертон
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заключил со своим клубом новый контракт до июня 2021. Соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
"На протяжении пары последних сезонов Маркос постоянно прибавлял и всегда демонстрировал огромный профессионализм. И хотя травмы заставили его пропустить несколько последних недель, Маркос упорно трудится над возвращением в форму. Он всегда готов идти на жертвы ради клуба, и я рад, что он заключил новый контракт", — сообщил Моуриньо.
Источник: http://fapl.ru/posts/61206/?c=1
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Рохо слева збс ©
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