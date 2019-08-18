"Юнайтед" готов заплатить Рохо, чтобы тот ушел

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить защитнику Маркосу Рохо, лишь бы тот покинул "Олд Траффорд".

С приходом Харри Магуайра в команде Оле Гуннара Сульшера образовался ощутимый избыток центральных защитников. Помимо новобранца из "Лестера", главный тренер "красных дьяволов" располагает на этой позиции Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Виктором Линделефом, Эриком Байи и как раз Рохо.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Сульшер дал ясно понять Рохо, что именно Маркос является для него лишним и не сможет рассчитывать на игровую практику в "Юнайтед".



Однако у Маркоса остается еще два года по подписанному в марте 2018 контракту с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю, и пока "дьяволам" не удалось найти покупателя, который согласился бы заплатить требуемые 20 млн. фунтов и взять на баланс 29-летнего аргентинца.



Остаточная стоимость контракта Рохо составляет 13.5 млн. фунтов, и "Юнайтед" собирается выплатить значительную долю этой суммы, лишь бы Маркос ушел в другой клуб.



Сообщается, что "дьяволы" надеются договориться с Рохо на предстоящей неделе. Сам Маркос уже присматривает для себя пристанище в Испании или Италии. Также в услугах защитника заинтересован "Фенербахче".