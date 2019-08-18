Эриксен отказывается обсуждать новый контракт с "Тоттенхэмом"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отказывается от всех переговоров со своим клубом о новом контракте и твердо настроен уйти.

Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" предлагали Эриксену зарплату свыше 200 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Кристиана одним из самых высокооплачиваемых игроков не только "Тоттенхэма", но и всей Премьер-Лиги.

Однако то предложение было отклонено, а возобновлять переговоры 27-летний игрок сборной Дании и его представители не хотят, что весьма озадачивает руководство "Тоттенхэма".

Как сообщает Daily Mirror, Эриксен твердо решил попробовать себя в одном из больших клубов Европы — вроде "Барселоны", "Реала" или "Ювентуса".

Единственная проблема для Эриксена в том, что указанные клубы не спешат тратиться на игрока с истекающим через год контрактом и рассматривают Кристиана только как альтернативу своим основным трансферным целям.

Эриксен все еще надеется, что ему удастся покинуть Северный Лондон до 2 сентября. В противном случае он дождется января, чтобы заключить предварительный контракт с кем-либо из европейских грандов и затем перейти в конце сезона свободным агентом.


Метки контракты, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1031

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 18.08.2019 10:11 # chebrec
    В юве любят свободных агентов

    (ответить)

  2. kanoniru-poker 18.08.2019 09:37 # kanoniru-poker
    Так и надо наказывать Леви, помню как он Модрича мариновал ска.

    (ответить)

  3. electric 18.08.2019 09:03 # electric
    Сильно переоценен.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: