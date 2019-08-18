Эриксен отказывается обсуждать новый контракт с "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отказывается от всех переговоров со своим клубом о новом контракте и твердо настроен уйти.
Как сообщает Daily Mirror, "шпоры" предлагали Эриксену зарплату свыше 200 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Кристиана одним из самых высокооплачиваемых игроков не только "Тоттенхэма", но и всей Премьер-Лиги.
Однако то предложение было отклонено, а возобновлять переговоры 27-летний игрок сборной Дании и его представители не хотят, что весьма озадачивает руководство "Тоттенхэма".
Как сообщает Daily Mirror, Эриксен твердо решил попробовать себя в одном из больших клубов Европы — вроде "Барселоны", "Реала" или "Ювентуса".
Единственная проблема для Эриксена в том, что указанные клубы не спешат тратиться на игрока с истекающим через год контрактом и рассматривают Кристиана только как альтернативу своим основным трансферным целям.
Эриксен все еще надеется, что ему удастся покинуть Северный Лондон до 2 сентября. В противном случае он дождется января, чтобы заключить предварительный контракт с кем-либо из европейских грандов и затем перейти в конце сезона свободным агентом.
18.08.2019 09:00
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В юве любят свободных агентов
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Так и надо наказывать Леви, помню как он Модрича мариновал ска.
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Сильно переоценен.
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