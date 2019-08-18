Дайч требует наказывать симулянтов дисквалификацией
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч потребовал наказывать дисквалификацией симулянтов после поражения 2:1 от "Арсенала".
Несмотря на то, что "канониры" справедливо набрали три очка, забив оба своих гола по всем правилам, Дайч остался недоволен некоторыми действиями команды Унаи Эмери.
Шон вообще считает, что стандартная желтая карточка за симуляцию дает индульгенцию каждому игроку совершить один нырок за матч.
"Чтобы я бы хотел изменить? Все просто. Нужно наказывать симулянтов дисквалификацией. Футбол бы избавился от симуляций за месяц. Дело даже не в "Арсенале". Это необходимо на благо игры в целом".
"Желтая карточка — это худшее, что может с тобой произойти, если ты будешь симулировать. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я не знаю другого такого вида спорта, где тебе было бы разрешено симулировать один раз за матч. Я больше нигде такого не видел".
"Сейчас игроки буквально валятся на газон. Это происходит каждую неделю. Но если бы за это наказывали дисквалификацией, захотел бы вы потерять своих лучших игроков?"
"Я единственный, кто поднимает эту тему. Я нахожу это очень странным".
"Когда-то Тони Адамс был здесь (в "Арсенале") капитаном. Вы можете себе представить, чтобы он потерпел подобное в своей команде, не говоря уже о сопернике? Сомневаюсь в этом", — цитирует Дайча BBC.
18.08.2019 08:00
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Последние комментарии:
ГГ за симуляции, и за пиханину в глиномесную, очевидно же
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Дайч терпила, посмотри на свою команду.
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Так жк игроку Бернли за падение стимуляцию не дали ж вроде?
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Хорошая мысль. После игры спец комиссия рассматривает матч подробно и выносит решение со всеми видео доказательствами, и дисквалифицирует на одну игру. Решение комиссии не влияет на результат игры, только на симулянта
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Кто будет играть в футбол ? Дурак
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лоол, это было бы уместно, если вчера кто-то симулировал.
он типа хочет, чтобы игроки не падали после ударов по ногам? ок, но так лет 20 уже играют все.
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