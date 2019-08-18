Дайч требует наказывать симулянтов дисквалификацией

Шон Дайч Главный тренер "Бернли" Шон Дайч потребовал наказывать дисквалификацией симулянтов после поражения 2:1 от "Арсенала".

Несмотря на то, что "канониры" справедливо набрали три очка, забив оба своих гола по всем правилам, Дайч остался недоволен некоторыми действиями команды Унаи Эмери.

Шон вообще считает, что стандартная желтая карточка за симуляцию дает индульгенцию каждому игроку совершить один нырок за матч.

"Чтобы я бы хотел изменить? Все просто. Нужно наказывать симулянтов дисквалификацией. Футбол бы избавился от симуляций за месяц. Дело даже не в "Арсенале". Это необходимо на благо игры в целом".

"Желтая карточка — это худшее, что может с тобой произойти, если ты будешь симулировать. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я не знаю другого такого вида спорта, где тебе было бы разрешено симулировать один раз за матч. Я больше нигде такого не видел".

"Сейчас игроки буквально валятся на газон. Это происходит каждую неделю. Но если бы за это наказывали дисквалификацией, захотел бы вы потерять своих лучших игроков?"

"Я единственный, кто поднимает эту тему. Я нахожу это очень странным".

"Когда-то Тони Адамс был здесь (в "Арсенале") капитаном. Вы можете себе представить, чтобы он потерпел подобное в своей команде, не говоря уже о сопернике? Сомневаюсь в этом", — цитирует Дайча BBC.


Метки Арсенал, Бернли, Дайч

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 08:00

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  1. vyrentz 18.08.2019 10:10 # vyrentz
    ГГ за симуляции, и за пиханину в глиномесную, очевидно же

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  2. kanoniru-poker 18.08.2019 09:35 # kanoniru-poker
    Дайч терпила, посмотри на свою команду.

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  3. mixmaster 18.08.2019 08:57 # mixmaster
    Так жк игроку Бернли за падение стимуляцию не дали ж вроде?

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  4. nazar07 18.08.2019 08:55 # nazar07
    Хорошая мысль. После игры спец комиссия рассматривает матч подробно и выносит решение со всеми видео доказательствами, и дисквалифицирует на одну игру. Решение комиссии не влияет на результат игры, только на симулянта

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  5. liverpo0ol 18.08.2019 08:05 # liverpo0ol
    Кто будет играть в футбол ? Дурак

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  6. toledo 18.08.2019 08:04 # toledo
    лоол, это было бы уместно, если вчера кто-то симулировал.
    он типа хочет, чтобы игроки не падали после ударов по ногам? ок, но так лет 20 уже играют все.

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