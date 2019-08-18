Дайч требует наказывать симулянтов дисквалификацией

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч потребовал наказывать дисквалификацией симулянтов после поражения 2:1 от "Арсенала".

Несмотря на то, что "канониры" справедливо набрали три очка, забив оба своих гола по всем правилам, Дайч остался недоволен некоторыми действиями команды Унаи Эмери.



Шон вообще считает, что стандартная желтая карточка за симуляцию дает индульгенцию каждому игроку совершить один нырок за матч.



"Чтобы я бы хотел изменить? Все просто. Нужно наказывать симулянтов дисквалификацией. Футбол бы избавился от симуляций за месяц. Дело даже не в "Арсенале". Это необходимо на благо игры в целом".



"Желтая карточка — это худшее, что может с тобой произойти, если ты будешь симулировать. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я не знаю другого такого вида спорта, где тебе было бы разрешено симулировать один раз за матч. Я больше нигде такого не видел".



"Сейчас игроки буквально валятся на газон. Это происходит каждую неделю. Но если бы за это наказывали дисквалификацией, захотел бы вы потерять своих лучших игроков?"



"Я единственный, кто поднимает эту тему. Я нахожу это очень странным".



"Когда-то Тони Адамс был здесь (в "Арсенале") капитаном. Вы можете себе представить, чтобы он потерпел подобное в своей команде, не говоря уже о сопернике? Сомневаюсь в этом", — цитирует Дайча BBC.