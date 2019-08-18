Джек Грилиш потерпел свое 20-е поражение в Премьер-Лиге подряд
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш вошел в анналы английского футбола, проиграв 20 матчей в Премьер-Лиге подряд, что является новым рекордом дивизиона.
В субботу Грилиш отметился результативной передачей на Дугласа Луиса, но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить домашнее поражение "вилланов" от "Борнмута" со счетом 1:2.
Одновременно это поражение стало рекордным лично для Грилиша — Джек проиграл все 20 последних матчей в Премьер-Лиге, в которых он принимал участие.
Добавим, эта ужасная для Грилиша серия началась еще в сезоне 2014/15, когда он проиграл два матча. Следующие 16 поражений в Премьер-Лиге Джек потерпел в кампании 2015/16.
18.08.2019 07:00
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