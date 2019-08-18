Алексис Санчес на пороге перехода в "Интер"

Алексис Санчес и Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" приблизился к расставанию с Алексисом Санчесом после того, как представители "Интера" прибыли в Англию договариваться об аренде чилийского нападающего.

Напомним, ранее в августе "Интер" приобрел у "красных дьяволов" нападающего Ромелу Лукаку. Пользуясь налаженным каналом, теперь клуб Серии А пытается заполучить Санчеса.

По информации Sky Sports, делегация "Интера" уже находится в Англии, а сам Санчес заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Антонио Конте, хотя немногим ранее отказался от перехода в "Рому".

Авторитетное издание The Guardian утверждает, что "Интер" уверен в сделке по 30-летнему чилийцу, тогда как Daily Mail и вовсе считает, что Алексис может присоединиться к клубу Серии А в ближайшие 24 часа.

Ожидается, что итальянский гранд возьмет экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны" во временное пользование на сезон 2019/20 с опцией продления аренды или выкупа.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2019 06:00

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  1. hammersmith 18.08.2019 07:25 # hammersmith
    здорова, грилиши

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  2. rentv 18.08.2019 06:44 # rentv
    Фапловчане, а кто нибудь знает почему Ньюкасл не шейху принадлежит ещё? Вроде же была новость, что договорились о продаже

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  3. cfc000000 18.08.2019 06:39 # cfc000000
    Просто храни.

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