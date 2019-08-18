Алексис Санчес на пороге перехода в "Интер"

"Манчестер Юнайтед" приблизился к расставанию с Алексисом Санчесом после того, как представители "Интера" прибыли в Англию договариваться об аренде чилийского нападающего.

Напомним, ранее в августе "Интер" приобрел у "красных дьяволов" нападающего Ромелу Лукаку. Пользуясь налаженным каналом, теперь клуб Серии А пытается заполучить Санчеса.



По информации Sky Sports, делегация "Интера" уже находится в Англии, а сам Санчес заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Антонио Конте, хотя немногим ранее отказался от перехода в "Рому".



Авторитетное издание The Guardian утверждает, что "Интер" уверен в сделке по 30-летнему чилийцу, тогда как Daily Mail и вовсе считает, что Алексис может присоединиться к клубу Серии А в ближайшие 24 часа.



Ожидается, что итальянский гранд возьмет экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны" во временное пользование на сезон 2019/20 с опцией продления аренды или выкупа.