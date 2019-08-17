Гвардиола требует отладить работу VAR
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал отладить работу VAR, в очередной раз пострадав от системы видеопомощи рефери.
В концовке прошлого сезона система VAR перечеркнула надежды "горожан" о покере, лишив их определяющего гола против "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Встретившись с "Тоттенхэмом" в новом сезоне в рамках Премьер-Лиг, Гвардиола вновь стал жертвой VAR, из-за которой был отменен гол Габриэля Жезуса в компенсированное время — гол, который мог принести "Сити" победу вместо ничьей 2:2.
"Я думал, что та ситуация, случившаяся в прошлом сезоне с "Тоттенхэмом" — пройденный этап. Но все повторилось. Рефери и VAR отменили гол. Это происходит с нами во второй раз — и это тяжело. Это правда тяжело, но что поделать".
"Это произошло на прошлой неделе с "Вулверхэмптоном", и мы видели это с "Челси" в среду — Адриан не находился на линии ворот в серии пенальти. Им нужно отладить это. Теперь свисток во время матча звучит уже не так решительно. Иногда они видят руку у Льоренте в Лиге Чемпионов, иногда — нет".
"Это невероятно, что в первом тайме мы не получили пенальти на Родри, но VAR сказала, что там ничего нет, а в концовке матча вдруг что-то разглядела. Я практически уверен, что мы порадовали своих болельщиков сегодня, нам просто нужно лучше использовать свои моменты", — цитирует Гвардиолу Goal.
17.08.2019 23:00
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Кстати, Пеп очень адекватно понимает что это на гонку никак не повлияет, а обрыганы как сосали xуи, так и продолжают
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Да никакого фола на родин не было. Гвардиола до сих пор не понял что ли, в англии за такие мелочи пенальти не ставят
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20 Челси 1 0
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Ему никто не говорил что Вар нельзя купить? (Самый никчёмный тренер со времён Газаева только бы купить)
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Поясните мне в итоге. Там решение ВАР было правильным или Пеп опять горит?
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отладить VAR в свою пользу...
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https://twitter.com/Salxm__/status/1162796903035224065
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Карали
Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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КОРОЛЕВА!!!
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