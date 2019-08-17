Гвардиола требует отладить работу VAR

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал отладить работу VAR, в очередной раз пострадав от системы видеопомощи рефери.

В концовке прошлого сезона система VAR перечеркнула надежды "горожан" о покере, лишив их определяющего гола против "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Встретившись с "Тоттенхэмом" в новом сезоне в рамках Премьер-Лиг, Гвардиола вновь стал жертвой VAR, из-за которой был отменен гол Габриэля Жезуса в компенсированное время — гол, который мог принести "Сити" победу вместо ничьей 2:2.

"Я думал, что та ситуация, случившаяся в прошлом сезоне с "Тоттенхэмом" — пройденный этап. Но все повторилось. Рефери и VAR отменили гол. Это происходит с нами во второй раз — и это тяжело. Это правда тяжело, но что поделать".

"Это произошло на прошлой неделе с "Вулверхэмптоном", и мы видели это с "Челси" в среду — Адриан не находился на линии ворот в серии пенальти. Им нужно отладить это. Теперь свисток во время матча звучит уже не так решительно. Иногда они видят руку у Льоренте в Лиге Чемпионов, иногда — нет".

"Это невероятно, что в первом тайме мы не получили пенальти на Родри, но VAR сказала, что там ничего нет, а в концовке матча вдруг что-то разглядела. Я практически уверен, что мы порадовали своих болельщиков сегодня, нам просто нужно лучше использовать свои моменты", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки VAR, Гвардиола, кубок Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 18.08.2019 00:04 # lexa-arsenal
    Кстати, Пеп очень адекватно понимает что это на гонку никак не повлияет, а обрыганы как сосали xуи, так и продолжают

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  2. lambert757 17.08.2019 23:27 # lambert757
    Да никакого фола на родин не было. Гвардиола до сих пор не понял что ли, в англии за такие мелочи пенальти не ставят

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  3. mancunia-planet 17.08.2019 23:22 # mancunia-planet
    20 Челси 1 0

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  4. weorlfc 17.08.2019 23:19 # weorlfc
    Ему никто не говорил что Вар нельзя купить? (Самый никчёмный тренер со времён Газаева только бы купить)

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  5. zloy-vasya 17.08.2019 23:18 # zloy-vasya
    Поясните мне в итоге. Там решение ВАР было правильным или Пеп опять горит?

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  6. manutd-20champ 17.08.2019 23:09 # manutd-20champ
    отладить VAR в свою пользу...

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  7. highneken 17.08.2019 23:05 # highneken
    https://twitter.com/Salxm__/status/1162796903035224065

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  8. chebrec 17.08.2019 23:02 # chebrec
    Карали
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  9. selfish 17.08.2019 23:02 # selfish
    КОРОЛЕВА!!!

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