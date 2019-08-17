Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отказался от перехода в "Рому".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" и "Рома" полностью согласовали условия трансфера 30-летнего чилийца.



Санчес должен был отправиться в Рим на правах аренды с опцией по выкупу. При это "Юнайтед" субсидировал бы значительную долю от зарплаты Алексиса в 560 тысяч фунтов в неделю.



Для заключения сделки требовалось лишь согласие самого Санчеса, однако экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не захотел отправиться в "Рому".



Несмотря на сорвавшийся трансфер, "Юнайтед" все еще надеется привлечь интерес других клубов к Алексису до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября.