Алексис Санчес отказался от перехода в "Рому"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отказался от перехода в "Рому".
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" и "Рома" полностью согласовали условия трансфера 30-летнего чилийца.
Санчес должен был отправиться в Рим на правах аренды с опцией по выкупу. При это "Юнайтед" субсидировал бы значительную долю от зарплаты Алексиса в 560 тысяч фунтов в неделю.
Для заключения сделки требовалось лишь согласие самого Санчеса, однако экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не захотел отправиться в "Рому".
Несмотря на сорвавшийся трансфер, "Юнайтед" все еще надеется привлечь интерес других клубов к Алексису до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября.
17.08.2019 22:00
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Вот хуйло чилийское
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Какой же он топарик
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