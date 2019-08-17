Алексис Санчес отказался от перехода в "Рому"

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отказался от перехода в "Рому".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" и "Рома" полностью согласовали условия трансфера 30-летнего чилийца.

Санчес должен был отправиться в Рим на правах аренды с опцией по выкупу. При это "Юнайтед" субсидировал бы значительную долю от зарплаты Алексиса в 560 тысяч фунтов в неделю.

Для заключения сделки требовалось лишь согласие самого Санчеса, однако экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" не захотел отправиться в "Рому".

Несмотря на сорвавшийся трансфер, "Юнайтед" все еще надеется привлечь интерес других клубов к Алексису до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 22:00

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  1. acceptodessa 17.08.2019 22:21 # acceptodessa
    Чилийский вождь. Ебет все манкунианское племя.

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  2. fanat-united 17.08.2019 22:20 # fanat-united
    Вот хуйло чилийское

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  3. sausage 17.08.2019 22:15 # sausage
    Латинос вышел на пик карьеры, жизнь удалась. Какая Рома, вы чё?

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  4. chr1s8rown 17.08.2019 22:11 # chr1s8rown
    Специалист с уской профилю: по наебанию скам

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  5. flamic 17.08.2019 22:02 # flamic
    Какой же он топарик

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