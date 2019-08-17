Клопп винит в ляпе Адриана защитников
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал претензии своим защитникам, которые слишком часто пасовали на голкипера Адриана в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".
В субботу "красные" отпраздновали победу 1:2 на "Сен-Мэри", однако концовка этого матча получилась по-настоящему нервной для гостей из-за ляпа Адриана, который просто подарил гол сопернику, выбивая мяч от своих ворот.
Участие Адриана в этом матче изначально было под вопросом из-за нелепой травмы лодыжки, полученной после победы над "Челси" в поединке за Суперкубком Европы. Клопп недоволен, что его защитники об этом забыли.
"У Адриана распухла лодыжка, и поэтому мы слишком часто пасовали ему назад. Я доволен всем, что он делал сегодня — всеми его сейвами и прочими вещами. Но другие игроки должны были чувствовать себя более ответственно при розыгрыше мяча".
"Нельзя постоянно пасовать мяч ему назад и надеяться, что обезболивающее будет работать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
17.08.2019 21:00
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лучше бы отобрал у своих игроков страпоны, чтоб не отвлекались от игры страпоное6лей
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Всё впечатление испортил своей ошибкой, это какая-то карма Кариуса и Минйоле царит сейчас в воротах. Боюсь представить что будет дальше, если Алиса не выздоровет
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КНЯЗЬ!!!
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Нужно было ему мельдония вколоть чтобы не ошибался
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Короче отмазал по ТОПовому.
И перекинул вину на абстрактных партнеров - чьих фамилий не назвал.
Какой же КЛОПП мудрый человек, ну что за ТОПАРИК!
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