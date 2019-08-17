Клопп винит в ляпе Адриана защитников

Адриан Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал претензии своим защитникам, которые слишком часто пасовали на голкипера Адриана в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

В субботу "красные" отпраздновали победу 1:2 на "Сен-Мэри", однако концовка этого матча получилась по-настоящему нервной для гостей из-за ляпа Адриана, который просто подарил гол сопернику, выбивая мяч от своих ворот.

Участие Адриана в этом матче изначально было под вопросом из-за нелепой травмы лодыжки, полученной после победы над "Челси" в поединке за Суперкубком Европы. Клопп недоволен, что его защитники об этом забыли.

"У Адриана распухла лодыжка, и поэтому мы слишком часто пасовали ему назад. Я доволен всем, что он делал сегодня — всеми его сейвами и прочими вещами. Но другие игроки должны были чувствовать себя более ответственно при розыгрыше мяча".

"Нельзя постоянно пасовать мяч ему назад и надеяться, что обезболивающее будет работать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Адриан, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. coon4 17.08.2019 21:56 # coon4
    лучше бы отобрал у своих игроков страпоны, чтоб не отвлекались от игры страпоное6лей

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  2. liverpool22 17.08.2019 21:45 # liverpool22
    Всё впечатление испортил своей ошибкой, это какая-то карма Кариуса и Минйоле царит сейчас в воротах. Боюсь представить что будет дальше, если Алиса не выздоровет

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  3. electric 17.08.2019 21:45 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. chebrec 17.08.2019 21:42 # chebrec
    Нужно было ему мельдония вколоть чтобы не ошибался

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  5. skychnie-oboi 17.08.2019 21:11 # skychnie-oboi
    Короче отмазал по ТОПовому.

    И перекинул вину на абстрактных партнеров - чьих фамилий не назвал.
    Какой же КЛОПП мудрый человек, ну что за ТОПАРИК!

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