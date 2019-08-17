Клопп винит в ляпе Адриана защитников

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал претензии своим защитникам, которые слишком часто пасовали на голкипера Адриана в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

В субботу "красные" отпраздновали победу 1:2 на "Сен-Мэри", однако концовка этого матча получилась по-настоящему нервной для гостей из-за ляпа Адриана, который просто подарил гол сопернику, выбивая мяч от своих ворот.



Участие Адриана в этом матче изначально было под вопросом из-за нелепой травмы лодыжки, полученной после победы над "Челси" в поединке за Суперкубком Европы. Клопп недоволен, что его защитники об этом забыли.



"У Адриана распухла лодыжка, и поэтому мы слишком часто пасовали ему назад. Я доволен всем, что он делал сегодня — всеми его сейвами и прочими вещами. Но другие игроки должны были чувствовать себя более ответственно при розыгрыше мяча".



"Нельзя постоянно пасовать мяч ему назад и надеяться, что обезболивающее будет работать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.